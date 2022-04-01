بقلم: كيلان ظاهر
غيمة الأصدقاء … وأنا (2)
(مقاطع شعرية)
1
فرات صوت الحرّة الأبدية
فرات إيقاع
يفدي الحُسين ألف مرة
قبل الطفْ
2
مَلَكْ تُدغدغ زعانف
الأسماك الذهبية
تبتر ذيول أتباع
أشباه السلاطين
تقطف روؤسَ المبتذَلين
مَلَكْ ..
حورية الغيمة
3
إلى (خويِّ) السمحْ
سيزار
شطر انكيدو السومري
كيف تدير ضهرك للغيمة
وضلك حاضر
لايختفي
4
(طلقات) غير مسموعة
كالدموع
تُكتب على
رخام القياصرة الذهبية
تخرج من عيون
فراشات نصف قزحية
دون توقفْ
تقول بيرنوڤ:
لم تكن هناك حروب
قبل ولادتي
كانت ولادتي
فبكيت
ثم بدأتْ الحروب
بيرنوڤ ..
يا وجع الحروب