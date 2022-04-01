بقلم: كيلان ظاهر

غيمة الأصدقاء … وأنا (2)

(مقاطع شعرية)

1

فرات صوت الحرّة الأبدية

فرات إيقاع

يفدي الحُسين ألف مرة

قبل الطفْ

2

مَلَكْ تُدغدغ زعانف

الأسماك الذهبية

تبتر ذيول أتباع

أشباه السلاطين

تقطف روؤسَ المبتذَلين

مَلَكْ ..

حورية الغيمة

3

إلى (خويِّ) السمحْ

سيزار

شطر انكيدو السومري

كيف تدير ضهرك للغيمة

وضلك حاضر

لايختفي

4

(طلقات) غير مسموعة

كالدموع

تُكتب على

رخام القياصرة الذهبية

تخرج من عيون

فراشات نصف قزحية

دون توقفْ

تقول بيرنوڤ:

لم تكن هناك حروب

قبل ولادتي

كانت ولادتي

فبكيت

ثم بدأتْ الحروب

بيرنوڤ ..

يا وجع الحروب

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