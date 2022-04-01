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مسرور بارزاني يهنئ مسلمي كوردستان والعراق والعالم بحلول شهر رمضان المبارك

وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الجمعة، تهنئة إلى المسلمين في كوردستان والعراق والعالم بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس الحكومة في تهنئته: «بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نوجّه أحر التهاني والتبريكات إلى كافة المسلمين في كوردستان والعراق والعالم، سائلين الله عزّ وجلّ أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيده على إقليم كوردستان والعالم بأسره بالخير والسؤدد والاستقرار، وبأجواء مليئة بالتسامح والألفة والسلام».

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