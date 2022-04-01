مشعان الجبوري: ‹السيادة› ملتزم بالشراكة مع التيار الصدري والديمقراطي الكوردستاني

أكد النائب عن تحالف ‹السيادة› مشعان الجبوري، الخميس، أن تحالفه ملتزم بالشراكة مع التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وأن تحالف «إنقاذ الوطن» لن يقاطع جلسات البرلمان.

وقال الجبوري في تصريحات متلفزة، إن «تحالف السيادة ملتزم بالشراكة مع التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكوردستاني»، مبيناً أن «تحالف (إنقاذ الوطن) هو الكتلة الأكبر في البرلمان».

وأضاف أن «تحالف (إنقاذ الوطن) لن يقاطع جلسات البرلمان ولن يعطلها أبداً، وسنرحب بعودة الإطار إلى جلسات البرلمان وتقديم مرشح رئاسة الوزراء».

تصريحات الجبوري جاءت في أعقاب تغريدة مقتدى الصدر، التي منح فيها «الثلث المعطل» فرصة التفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية.

وقال الصدر عبر تويتر: «نعمة أنعمها الله علي.. أن مكنني أن اكون ومن معي الكتلة الفائزة الأكبر في الانتخابات»، مؤكداً أنه «فوز لم يسبق له مثيل».

وأضاف «ثم جعلنا الكتلة أو التحالف الشيعي الأكبر، ثم منّ علي بأن أكون أول من ينجح بتشكيل الكتلة الأكبر وطنياً (إنقاذ الوطن)، وترشيح رئيس وزراء مقبول من الجميع»، مشدداً أنه لن يستغني عن ذلك.

الصدر، اعتبر أن تحالفاته «أزعجت تلك التحالفات الكثير، فعرقلوا ومازالوا يعرقلون»، ولكي لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية، أعلن إعطائه «الثلث المعطل» فرصة لتشكيل الحكومة، قائلاً: «ها أنا ذا أعطي (للثلث المعطل) فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون الكتلة الصدرية».

وحدد الصدر المهلة من «أول يوم في شهر رمضان المبارك وإلى التاسع من شهر شوال المعظم»، متمنياً الدعاء وقبول الطاعات.

زعيم التيار الصدري طالب الكتلة الصدرية بعدم «التدخل بذلك لا إيجاباً ولا سلباً»، معتبراً أنه بذلك أبرأ ذمته أمام الجميع.

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