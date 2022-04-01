مصر تسعى لتنويع مصادرها من القمح عبر الهند وفرنسا

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تجري الهند حاليًا محادثات نهائية لبدء تصدير القمح إلى مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، بعد أن عطلت الحرب الروسية على أوكرانيا الإمدادات العالمية.

في بيان نُشر في 21 مارس، قالت وزارة التجارة والصناعة الهندية إن هيئة تنمية صادرات المنتجات الغذائية الزراعية والمصنعة الهندية. اجتمعت مع أصحاب المصلحة في منتصف مارس حول كيفية زيادة الشحنات إلى عدة دول، بما في ذلك مصر وتركيا. ولم ترد تفاصيل عن من شارك في الاجتماع.

في مؤتمر صحفي يوم 24 مارس، قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي إن بلاده تجري محادثات مع عدة دول لاستيراد القمح، وخاصة الهند والأرجنتين والولايات المتحدة وفرنسا. لكنه أشار إلى أن البلاد ليست في عجلة من أمرها للشراء في الوقت الحالي.

وأضاف: «ليست هناك حاجة للمناقصات في الوقت الحالي، لكننا نخطط للعام بأكمله، لذلك نحن منفتحون على جميع الاحتمالات وإعداد خطط احتياطية».

وفقًا لرويترز، لا يزال يتعين على الموردين الهنود الحصول على الاعتماد كمصدر استيراد من مشتري الحبوب الحكومي المصري المعروف باسم الهيئة العامة لتوريد السلع (GASC).

زيادة الصادرات

قال أليكس سميث، محلل الأبحاث في برنامج الأغذية والزراعة في معهد Breakthrough في كاليفورنيا، لـ Al-Monitor إن الهند تطمح إلى زيادة إجمالي صادراتها من القمح إلى حوالي 7 ملايين طن في عام 2022، وهي أكبر كمية لها على الإطلاق.

وفقًا لبيانات وزارة الزراعة ورعاية المزارعين الهندية، زادت صادرات القمح من الهند بأكثر من أربعة أضعاف في الأشهر 10 المنتهية في 31 يناير، مما يمثل ارتفاعًا من 1,38 مليون طن إلى 6 مليون طن. كما تتوقع الوزارة زيادة الإنتاج في العام الحالي إلى مستوى قياسي بلغ 111.3 مليون طن مقارنة بـ 109.6 مليون طن العام الماضي.

وقال سميث «الهند ليست الشريك التجاري المحتمل الوحيد لمصر في ضوء تعطل الواردات الروسية والأوكرانية بسبب الحرب». لا يمكن للواردات الهندية أن تضاهي 3.07 مليون طن من القمح الذي استوردته مصر من أوكرانيا في عام 2020، أو 8.25 مليون من روسيا.

وأضاف سميث أن مصر بحاجة إلى البحث عن مصادر أخرى، مثل الولايات المتحدة والأرجنتين، ومن المرجح أن تحتاج إلى بناء شراكات تجارية معهم، إلى جانب الهند، إذا استمرت الأزمة الحالية.

الهند الخيار الأفضل

وقال علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد في مدينة الثقافة والعلوم بالقاهرة للمونيتور عبر الهاتف «الهند بديل مهم لمصر لاستيراد القمح». “تتمتع مصر بعلاقات تجارية جيدة مع الهند، وقد عملنا سابقًا مع [الهند] لاستيراد الأرز. الهند هي الخيار الأفضل لجلب القمح الآن لاعتبارات لوجستية، بما في ذلك انخفاض تكلفة الشحن. “

وأضاف إدريسي، على الرغم من أن الهند هي أفضل مصدر في الأزمة، «لا يمكننا إنكار أن روسيا وأوكرانيا هما الخياران الأفضل لمصر، خاصة من حيث [رسوم الشحن] والجودة الجيدة للقمح». وقال عضو في الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع. «لكننا نواجه حاليًا أزمة [عالمية] ونحتاج إلى حلول بناءً على احتياجاتنا للعام المقبل».

وفقًا لتقرير نشرته دائرة المعلومات الحكومية في 20 مارس، تطورت العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية الهندية بشكل ملحوظ في السنوات الماضية. الهند هي ثالث أكبر شريك تجاري لمصر، حيث تبلغ الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 3 مليارات دولار، وفقًا للتقرير.

وقال إدريسي إن مخزون مصر الاستراتيجي بالإضافة إلى إمدادات القمح المحلية سيكفيان حتى نهاية العام، لكن «يجب حل الأمور الآن، ويجب تكثيف البحث عن مصادر استيراد أخرى».

خلال مؤتمره الصحفي في 24 مارس، قال مصيلحي إن مخزون القمح في مصر يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر ونصف، وسيبدأ موسم توريد القمح المحلي في أبريل. وأضاف أن مصر تسعى لاستيراد ما بين 5.5 إلى 6 ملايين طن لتلبية احتياجاتها حتى نهاية عام 2022.

وتابع مصيلحي أن مصر تخطط للدعوة إلى مناقصات لشراء القمح في منتصف موسم الحصاد المحلي، والذي يبدأ عادة في أبريل وينتهي في أغسطس.

وقال سميث: «الغزو الروسي لأوكرانيا يشكل تهديدًا كبيرًا لإمدادات القمح العالمية، وقد أدى حتى الآن إلى ارتفاع أسعار [الحبوب العالمية]». «ومع ذلك، يبدو أن هذا لم يؤثر على الأمن الغذائي لمصر حتى الآن، حيث أدى مخزون الحبوب في مصر، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي، إلى منع نقص القمح».

كما أشار إلى أن الحكومة المصرية حددت سعر الخبز في السوق.

فرنسا بديل آخر

والاثنين، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن باريس ستضمن حصول مصر على القمح الذي تحتاجه في الأشهر المقبلة حيث تخلق الحرب في أوكرانيا مخاطر على الإمدادات للدول المستوردة للحبوب.

وقال لو مير خلال زيارة رسمية للقاهرة «سنقف إلى جانب مصر للتأكد من حصولها على القمح الذي تحتاجه في الأشهر المقبلة».

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيان منفصل يوم الاثنين إن البلاد تعتمد على فرنسا لتأمين إمدادات السلع الأساسية مثل القمح.

انضمت الحكومة الفرنسية إلى المؤسسات الدولية في التحذير من أزمة غذائية محتملة في البلدان النامية في العام المقبل إذا استمر الصراع في أوكرانيا وتسبب في اضطراب دائم في إنتاج المحاصيل وصادراتها. قراءة المزيد

كما طرحت فرنسا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، خطة دولية للأمن الغذائي، والتي ستشمل إجراءات مثل السماح بالإفراج عن مخزونات الحبوب.

فرنسا، أكبر مصدر للقمح في الاتحاد الأوروبي، هي مورد عرضي لمصرية. وقد واجهت منافسة شديدة من منطقة البحر الأسود التي تقدم القمح الأرخص والأنسب لمعايير الطحن في مصر.

وقال لو مير إنه تم حل مشكلة الجودة فيما يتعلق برطوبة القمح وستجري فرنسا ومصر محادثات بشأن الأسعار، مع كون تكاليف الشحن عاملاً مهمًا.

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