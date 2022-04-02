اتحاد كأس الخليج يدعم اقامة خليجي ٢٥ في البصرة

وقال الاتحاد في بيان ورد لـالسومرية نيوز، انه “بحضورِ وزير الشبابِ والرياضة، رئيس الاتّحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال ، عقدَ رؤساءُ اتحاد كأس الخليج العربيّ لكرةِ القدم، اجتماعاً تشاورياً على هامشِ قرعةِ كأس العالم في العاصمةِ القطريّة الدوحة بطلب من رئيس اتحاد كأس الخليج العربي، الشيخ حمد بن خليفة ، رئيس الاتّحاد القطري الذي ترأس الاجتماع ، وأجمع الحاضرون على دعمهم الكبيرِ لإقامة النسخةِ الـ 25 المُقبلة بضيافةِ مدينةِ البصرة “.

واضاف ان “الاجتماعُ التشاوري حضرهُ الأمينُ العامّ للاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، محمد فرحان، حيث اطلع الحضورُ على التقرير المُقدم من قبل اللجنةِ التفقديّة الخليجيّة التي زارت مدينةَ البصرة موخراً والذي تضمن الإشادةَ بالوتيرة التصاعديّة في انجازِ ملعبِ الميناء الأولمبي”.

واشار الاتحاد الى ان “رئيسُ اتحاد كأس الخليج العربي، الشيخ حمد بن خليفة، حَثَ الجانبَ العراقي على الاستمرارِ بهذه الوتيرةِ، مشيداً بالنسبِ التصاعديّة ومعدلات الانجاز في الملاعب والمنشآت الأخرى”.