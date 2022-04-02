استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسلنا إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، 147100 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فأن بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها.