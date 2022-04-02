“التبعية” تلاحق الحلبوسي بعد ظهوره بمنزل أبو ريشة في الامارات

اعتبر المحلل السياسي صباح العكيلي , السبت , ان تغريدة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الأخيرة فيها تهديدات لايمكن القبول بها , مبينا ان تبعية الحلبوسي لتركيا والامارات جعلته يقوم بالتجاوز وبدعم منهما بشكل خفي .

وقال العكيلي في تصريح , ان ” شخصية الحلبوسي يفترض ان تكون مرجعا سياسيا لكل القوى السياسية والوطنية وان تكون جزءا من المشكلة كما هو عليه الحال بالنسبة لمحمد الحلبوسي وكما حدث في قضية سطام أبو ريشة المحاصر في منزله حاليا ” , مبينا ان ” تغريدة الحلبوسي بشأن قضية سطام ابوريشة الاخيرة فيها تهديدات واضحة لايمكن القبول” .

وأضاف ان “الحلبوسي جعل من الامارات وتركيا مرجعا له في الاستشارة”، مبينا ان “هذا الامر وضع التحالف الثلاثي في حرج”.

وأشار العكيلي الى ان “زيارة الحلبوسي للامارات للقاء أبو ريشة لاخذ الوصايا والتوجيهات من الامارات تؤكد تبعية الحلبوسي للخارج ” , مؤكدا ان” هذه العلاقة تخبىء الكثير من المؤامرات خاصة فيما يتعلق باثارة الفوضى في العراق لاجل تمرير صفقة التطبيع ” . انتهى / 25م

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