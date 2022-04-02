الحشد الشعبي يطلق خطة” رمضان الامنية” في ديالى

اعلن الحشد الشعبي، السبت، عن اطلاق خطة رمضان الامنية في 13 قاطع ضمن حدود ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث ان” قيادة محور ديالى في الحشد الشعبي اطلقت، صباح اليوم، محاور خطة رمضان الامنية والتي ستشمل 13 قاطع ضمن حدود المحافظة وتتضمن 7 محاور اساسية ابرزها تامين المساجد والاسواق”.

واضاف الحسيني،انه “جرى استنفار المئات من مقاتلي الحشد الشعبي لتنفيذ محاور خطة رمضان الامنية وهي تمثل جزء من محاور خطة عمليات ديالى مع باقي القواطع الاخرى التي تدار من قبل الشرطة والجيش”.

واشار الى ان” الخطة سوف تستمر طيلة ايام شهر رمضان الكريم وهناك غرفة عمليات عليا ستشرف على تنفيذ كل المحاور”. انتهى/ 25 ف

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