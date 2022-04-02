الرشيد يحدد فروعه للتقديم على بطاقة الـ 5 ملايين دينار

أعلن مصرف الرشيد الحكومي، اليوم السبت، عن اسماء الفروع المعنية بالتقديم على بطاقة “كريدت كارد” للموظفين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان إن “الموظف حال حصوله على البطاقة يوضع فيها مبلغ بمقدار ثلاثة اضعاف الراتب، وبحد اعلى خمسة ملايين دينار”.

وأوضح أن اسماء الفروع المعنية بالتقديم هي “بغداد الكرخ/ فرع اليرموك، فرع البياع، بغداد الرصافة/ فرع الامام الاعظم، الاعتماد التجاري، محافظة البصرة/ شارع الثورة، محافظة ذي قار/ فرع الناصرية، محافظة ميسان، فرع الكرامة، محافظة كربلاء/ فرع كربلاء، محافظة النجف/ فرع شارع الصادق، محافظة المثنى/ فرع السماوة، محافظة بابل/ فرع الحلة، محافظة واسط، فرع واسط، محافظة الديوانية/ فرع الديوانية، محافظة الانبار/ فرع الرحمن، حديثة، هيت، محافظة نينوى/ فرع الموصل، محافظة كركوك/ فرع باباكركر، محافظة صلاح الدين/ فرع شيشين”.

وقرر مصرف الرشيد في الثاني من اذار الماضي، اطلاق بطاقة (Credit Card) متصلة ببطاقة ( نخيل) للموظفين من حاملي ماستر كار (نخيل).

واوضح المكتب الاعلامي في بيان أن ميزات تلك البطاقة يودع فيها مبلغ ( 5) ملايين دينار كحد اعلى لحاملها، وبين أن سقف الرصيد المضاف لهذه البطاقة بمقدار ثلاث رواتب شهرية اعتمادا على اقل راتب تم ايداعه في بطاقة (نخيل) خلال مدة ثلاثة اشهر الاخيرة وتم استلامه من قبل الموظف.

وأضاف أن تلك البطاقة تصدر للموظف الذي لا يقل صافي راتبه الشهري المستلم عن (1000000) مليون دينار في الوقت الحاضر ويكون مقدار الاستقطاع (5%) من صافي الراتب المودع في البطاقة”.