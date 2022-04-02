السليمانية .. العثور على جثة شاب ثانٍ من الثلاثة الذين غرقوا في عيد نوروز

أعلنت إدارة قضاء ماوت في محافظة السليمانية اليوم السبت، العثور على جثة ثانية لشاب من الثلاثة الذين غرقوا في عيد نوروز.

وقال قائممقام القضاء كامران حسن إنه خلال البحث المستمر لفريق متخصص من الغواصين تم العثور اليوم على جثة شاب ثاني.

وأضاف أن الجثة التي تم العثور عليها عصر اليوم تعود إلى الشاب “دروون رؤوف” مواليد العام 1995

وتابع حسن بالقول إن البحث مستمر عن جثة الغريق الثالث والتي تعود إلى “كوساو نوزاد” مواليد العام 2000.

وأعلنت طوارئ السليمانية يوم الاثنين (21 آذار الماضي)، غرق ثلاثة سياح في نهر خمولكا بقضاء ماوت بمحافظة السليمانية.

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