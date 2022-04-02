العراق يرحب بالهُدنَةِ ووقفِ العمليّاتِ في الداخلِ اليمنيّ وعلى الحدود مع السعودية

رحبت الحكومةُ العراقيَّة يوم السبت بإعلان الهُدنَةِ ووقفِ العمليّاتِ العسكريّة لمدَّةِ شهرين في الداخلِ اليمنيّ وعلى الحدود بين تلك البلاد والسعوديّة.

وقالت الخارجية العراقية في بيان اليوم، “إذ نُثَمِّنُ جُهُود ومساعيّ مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة، وتبنيّه مُبادرةً للحوار اليمنيّ-اليمنيّ التي تهدف إلى وقف إطلاق النّارِ في اليمن؛ نُعرِبُ عن دعمنا للجُهُود التي تبذلها الأُمَمُ المتحدة عبر مبعوثها الخاص والدول المعنيّة الأخرى، لحلِّ الأزمةِ والتكريسِ لنهجِ الحوار، لِما يحملهُ من فرصَةٍ لتحقيق السلام ويؤسِّس لمنطقٍ جديد ينعكس على أمنِ المنطقة وإستقرارها”.

وأضاف البيان أنَّ “الحل السياسيّ هو الحل الوحيد لإنهاء الحرب، وتضافر الجُهُود كافة لإخراج اليمن من أزمته وإنهاء معاناة أبنائه والشروع في بناء مستقبل أجياله، من خلال تصميم إطار يهيّئُ لعمليَّةٍ تفاوضيَّة تضمن سلاماً شاملاً ومُستداماً”.

وأعلنت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، أن القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية، والحوثيين، توافقوا على هدنة لمدة شهرين في اليمن تبدأ اليومالسبت مع احتمال تجديدها.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في بيان؛ إن “أطراف النِّزاع تجاوبوا بإيجابية مع مقترح للأمم المتحدة لإعلان هدنة مدتها شهران تدخل حيِّز التنفيذ (السبت) الثاني من نيسان/ إبريل في الساعة السابعة مساءً بتوقيت اليمن”، مضيفًا أن “الهدنة قابلة للتجديد بعد مدة الشهرين بموافقة الأطراف”.

والأربعاء الماضي، انطلقت مشاورات للقوى اليمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي في غياب المتمردين الحوثيين الرافضين لإجراء حوار في السعودية.

وكان المتمردون أعلنوا السبت الماضي، هدنة من طرف واحد، لمدة ثلاثة أيام.

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