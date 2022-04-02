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بايدن: 30 دولة ستلجأ إلى احتياطيها من النفط أسوة بأمريكا

"بايدن": 30 دولة اتخذت هذا القرار لمنع ارتفاع أسعار النفط

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن،  الجمعة، بأن أكثر من 30 دولة ستحذو حذو الولايات المتحدة وتلجأ إلى احتياطها النفطي الاستراتيجي في محاولة لخفض الأسعار.

وقال بايدن، في إشارة إلى مبادرة للوكالة الدولية للطاقة: «اليوم عقد أكثر من ثلاثين بلدا اجتماعا طارئا وقررت أن تضخ في السوق عشرات الملايين من براميل النفط الإضافية».

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن أمس أنه سيتم طوال 6 أشهر استخدام مليون برميل يومياً من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط.

ويسعى بايدن من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من ارتفاع أسعار الخام بعد تعرضه لانتقادات من المعارضة الجمهورية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية النصفية في تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.

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