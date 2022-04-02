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بوسكيتس يرحب بالنجم الإيفواري في برشلونة

أكد سيرجيو بوسكيتس، لاعب خط وسط برشلونة، أن الفريق الكتالوني سيستفيد من الإيفواري فرانك كيسي لاعب ميلان.

ولم يعلن برشلونة رسميًا التعاقد مع كيسي حتى الآن، على الرغم من أن رئيس النادي خوان لابورتا ألمح لإتمام الصفقة، كما أفادت تقارير صحفية أن اللاعب صاحب الـ25 عاما وقع عقدًا لمدة 4 سنوات.

وقال بوسكيتس، خلال تصريحاته لإذاعة “راك 1” الإسبانية: “على كيسي أن يتأقلم مع المدرب تشافي، الذي رآه بالتأكيد وطالب بالتوقيع معه”.

وأضاف: “أنا سعيد لتكوين فريق أقوى، واللاعبون يريدون القدوم إلى هنا، ورأيت كيف يلعب كيسي فهو قوي بدنيا ولا يخسر الكثير من الكرات، ومتأكد أنه سيظهر بشكل جيد ويساعدنا”.

ورفض كيسي تجديد عقده مع ميلان، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث سجل 36 هدفا خلال 214 مباراة بقميص الروسونيري وصنع 16 هدفا.

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