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بيان حول عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ

مكتب الإمام الخالصييوم غد السبت هو المتمم لشهر شعبان المعظم والأحد هو اول ايام شهر رمضان المبارك لسنة 1443هـ

 نظراً لعدم ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك، في مساء يوم الجمعة 29 من شهر شعبان 1443هـ الموافق لـ 1 نيسان 2022م، يعلن مكتب الإمام الخالصي ان يوم السبت 2 نيسان 2022م هو المتمم لشهر شعبان المعظم، وان يوم الأحد 3 نيسان 2022م هو أول ايام شهر رمضان المبارك لهذه السنة 1443هـ.

تقبل الله أعمالكم في شهر الصيام، وبارك الله لكم في سائر أيامكم، وأعاده الله على الجميع باليمن والإيمان، وعلى العراق والعراقيين بالفرج القريب، وخلاص البشرية من الفتن والشـرور والامراض والاسقام، والأوبة إلى الله للعيش بالعزة والسعادة تحت راية الإسلام. 

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مكتب الإمـام الخالصي

29 شعبان المعظم 1443هـ

1 نيسان 2022م

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