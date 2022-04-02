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حادث مروري ينهي حياة عائلة بأكملها شمال ذي قار

أفاد مصدر في قيادة شرطة ذي قار ، اليوم السبت، بمصرع عائلة كاملة اثر حادث سير مروع في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة.
وقال المصدر في تصريحأن “عائلة مكونة من سبعة اشخاص بينهم اربعة اطفال لقوا مصرعهم جميعاً بحادث سير مروع على طريق (الفجر- آل بدير) شمالي محافظة ذي قار”.
وأوضح، ان “العائلة كانت تستقل عجلة نوع بيك آب وقد اصطدمت بشاحنة حمل كبيرة”، مشيراً إلى أن “قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثث إلى الطب العدلي “.
وتشهد بعض الطرق الخارجية في محافظة ذي قار، حوادث مميتة لاسباب متعددة ابرزها رداءة الطرق، والسرعة الفائقة لبعض السائقين”.انتهى/25

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