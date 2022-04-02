راصد جوي: انتظروا “الشرجي” السبت المقبل.. الأجواء ساخنة بالنهار لطيفة في الليل

وأضاف عطية في منشور تحدث فيه عن طقس الايام المقبلة أن الجو سيكون معتدلا الى حار نسبيا بالنهار، ومعتدلا لطيفا في الليل لغاية صباح الأربعاء المقبل تقريبا.

وتابع؛ أن نهار الاربعاء سيزداد الشعور بالحرارة قليلا، مع ارتفاع معتدل بالرطوبة النسبية السطحية بالجنوب والوسط بسبب تحول الرياح جنوبية شرقية وتواجد السحب بالأجواء ربما قد تهطل منها قطرات او امطار خفيفة في مدن شمال البلاد.

وبين أن الرياح تتحول يوم الخميس في كافة المدن الى شمالية غربية نشطة مثيرة للغبار في مدن الغربية والوسطى والفرات الاوسط وجنوب نينوى، ويعود الاعتدال يومي الخميس والجمعة، حيث سيهيمن “الهواء الشرجي” وسكون الرياح على الأجواء مع انتشار السحب في السماء يوم السبت المقبل.

أما بخصوص الأمطار؛ أوضح عطية أنه لا توجد حالة جوية مهمة ربما لمنتصف شهر نيسان الحالي.