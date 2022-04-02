زراعة النجف: 14 مليون دونم من الأراضي الصحراويَّة غير مستغلة

النجف الأشرف: حسين الكعبي

كشفت مديريَّة زراعة النجف عن وجود 14 مليون دونم من الأراضي الصحراوية غير المستغلة أو المستصلحة على الرغم من قابليتها للاستزراع وإنتاجيتها العالية خصوصاً في مجال الحبوب التي تمثل العصب الرئيس للأمن الغذائي، إلى جانب فوائدها البيئية.

وتعاني محافظة النجف على مدار العام الغبار والأتربة التي تغطي أجواءها، بسبب اتساع المساحات الصحراوية التي تحيط بها وقلة الغطاء النباتي، الذي ينحسر عاماً بعد آخر بسبب التجاوز على الأراضي الزراعية، وقلة المستصلحة منها نسبة إلى مساحتها

الكلية.

وقال مدير عام زراعة النجف منعم شهيد الفتلاوي: إنَّ “مساحة الأراضي الصحراوية القابلة للزراعة في المحافظة تقترب من 14 مليون دونم، أما المزروع منها فلا يتجاوز 50 ألف دونم، بينما تبلغ الأراضي الطينية الصالحة للاستزراع 700 ألف دونم، 500 ألف دونم منها تمت زراعتها”.

وعزا الفتلاوي السبب في عدم زراعة الأراضي الصحراوية إلى “كونها أرضاً رملية، تحتاج إلى استخدام الأسمدة الكيمياوية والعضوية لتعويض النقص في عناصرها، كما أنها بحاجة إلى حفر الآبار لأنها تعتمد على المياه الجوفية كمصدر للسقي، مع استخدام تقانات الري الحديثة مثل المرشات

المحورية”.

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