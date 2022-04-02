سعر الدولار يوم الجمعة 1 – 4 – 2022 في عدن وحضرموت

سعر صرف الدولار اليوم في العاصمة عدن:

سجل سعر صرف الدولار في العاصمة عدن، يوم الجمعة 1 – 4 – 2022، نحو 1100 ريالا للشراء، و1120 ريالا للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في حضرموت:

كما وصل سعر صرف الدولار في محافظة حضرموت لمستوى 1134 ريالا للشراء، و1197 ريالا للبيع، بينما يستمر ضعف قيمة العملة المحلية.

وتحافظ العملات الأجنبية والعربية على اتجاه صعودي طويل المدى، دون بوادر لحل أزمة ضعف العملة المحلية، وغياب دور البنك المركزي، وفشل السياسات المالية.

ويتكبد المواطن البسيط وحده معاناة هائلة جراء انعكاس أسعار الصرف على قيمة المواد الغذائية وتكاليف الخدمات كالمواصلات، في ظل انقطاع المرتبات وانهيار القطاعات الخدمية الرئيسية.

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