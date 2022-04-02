شهر رمضان شهر الطاعة والغفران (ح 6)

يا من فيه يستحب قراءة سورة الدخان كل ليلة انه شهر الطاعة والغفران

يا من تفتح فيه أبواب الجنة انه شهر الطاعة والغفران

يا من هو شهر الضيافة الالهية الكريمة انه شهر الطاعة والغفران

يا من اذا شهده المسلم فعليه صيامه انه شهر الطاعة والغفران

يا من نوم صائمه عبادة انه شهر الطاعة والغفران

يا من المفطر للصائم فيه كان له مثل اجره انه شهر الطاعة والغفران

يا من فيه يأكل الصائم في السحور انه شهر الطاعة والغفران

يا من فيه كتب الصيام انه شهر الطاعة والغفران

يا من تصفد فيه الشياطين إنه شهر الطاعة والغفران

يا من فيه يقصر باغي الشر انه شهر الطاعة والغفران

يا من فيه يكثر الاهتمام بامور المسلمين انه شهر الطاعة والغفران

يا من بدايته ونهايته عيد انه شهر الطاعة والغفران

يا من عند إفطاره يذهب الظمأ وتبتل العروق انه شهر الطاعة والغفران

يا من الشهر الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن انه شهر الطاعة والغفران

يا من فيه شرع الأذان في المساجد في السنة الاولى من الهجرة انه شهر الطاعة والغفران