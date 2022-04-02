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شهر رمضان شهر الطاعة والغفران (ح 6)

الدكتور فاضل حسن شريف
يا من فيه يستحب قراءة سورة الدخان كل ليلة انه شهر الطاعة والغفرانيا من تفتح فيه أبواب الجنة انه شهر الطاعة والغفرانيا من هو شهر الضيافة الالهية الكريمة انه شهر الطاعة والغفرانيا من اذا شهده المسلم فعليه صيامه انه شهر الطاعة والغفرانيا من نوم صائمه عبادة انه شهر الطاعة والغفرانيا من المفطر للصائم فيه كان له مثل اجره انه شهر الطاعة والغفرانيا من فيه يأكل الصائم في السحور انه شهر الطاعة والغفرانيا من فيه كتب الصيام انه شهر الطاعة والغفرانيا من تصفد فيه الشياطين إنه شهر الطاعة والغفرانيا من فيه يقصر باغي الشر انه شهر الطاعة والغفرانيا من فيه يكثر الاهتمام بامور المسلمين انه شهر الطاعة والغفرانيا من بدايته ونهايته عيد انه شهر الطاعة والغفرانيا من عند إفطاره يذهب الظمأ وتبتل العروق انه شهر الطاعة والغفرانيا من الشهر الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن انه شهر الطاعة والغفرانيا من فيه شرع الأذان في المساجد في السنة الاولى من الهجرة انه شهر الطاعة والغفران
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