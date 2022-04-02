مجموعات متوازنة في كأس العالم 2022

أسفرت قرعة نهائيات كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر بين 21 نوفمبر (تشرين الثاني) و18 ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي، عن مجموعات متوازنة من حيث القوة، لكنها تبدو صعبة بعض الشيء على المنتخبات العربية المشاركة.

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: قطر – الإكوادور – السنغال – هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا – إيران – أميركا – ثالث منتخبات الملحق الأوروبي (الفائز من أوكرانيا ضد اسكتلندا ثم ويلز)

المجموعة الثالثة: الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا – الفائز من الملحق الدولي (الإمارات ضد أستراليا ثم بيرو) – الدنمارك – تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا – الفائز من الملحق الدولي (كوستاريكا ضد نيوزيلندا) – ألمانيا – اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال – غانا – أوروغواي – كوريا الجنوبية

ويشهد مونديال 2022 مشاركة أربعة منتخبات عربية قطر صاحبة الضيافة والسعودية والمغرب وتونس، وأمام العرب فرصة لزيادة مقعد آخر، في البطولة، حيث تأهل المنتخب الإماراتي للملحق الآسيوي ليواجه أستراليا، خلال التوقف الدولي في يونيو (حزيران)، على أن يتوجه الفائز منهما إلى الملحق الدولي لمنافسة منتخب بيرو الذي اقتنص المركز الخامس في تصفيات قارة أميركا الجنوبية، على بطاقة أخرى لا تزال مُعلقة.