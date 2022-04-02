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من سوريا للعراق.. إحباط إدخال مخدرات والقبض على مهرب اسلحة “اسيوي”

أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم السبت، عن إحباط محاولة لإدخال كمية كبيرة من الحبوب المخدرة إلى العراق من سوريا، بطريقة غير مسبوقة، فيما تم ضبط مهرب أسلحة آسيوي الجنسية.

وذكرت الخلية في بيان ان مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذت عمليتين منفصلتين في قضاء القائم غربي الأنبار، وتمكنت من إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات وبحوزتهما 23 الف حبة مخدرة.

وبينت ان الحبوب المخدرة كانت مخبأة داخل شاة نافقة، وكذلك ضبط مسدس غير مرخص.

وأشارت إلى أن العملية الأخيرة تم خلالها القبض وبالجرم المشهود على مهرب أسلحة آسيوي الجنسية كان يحاول الدخول الى الأراضي العراقية وبحوزته 10 بنادق نوع كلاشنكوف.

وأوضحت الخلية أنه تم التعامل مع المواد المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

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