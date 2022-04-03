إعلام أميركي: مسوّدة معاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا أوشكت على الانتهاء

وسائل إعلام أميركية تنقل، عن الوفد الأوكراني المفاوض في تركيا، أنّ مسوّدة معاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا على وشك أن تنتهي صياغتها النهائية.



نقلت وسائل إعلام أميركية، عن الوفد الأوكراني المفاوض في تركيا، أنّ “مسوّدة معاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا على وشك أن تنتهي صياغتها النهائية”.

وأكدت الوسائل الإعلامية أيضاً “وجود احتمال لعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تركيا”.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقتٍ سابق اليوم، أنّ “روسيا تريد استئناف المحادثات مع أوكرانيا في بيلاروسيا، لكن كييف ترفض”، قبل أن يضيف أنّ “المفاوضات مع أوكرانيا ليست سهلة، لكن من المهم أن تستمر”.

وصرّح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في وقتٍ سابق، بأنّ “قضية حياد أوكرانيا، التي تشكل أحد البنود المركزية في المفاوضات مع روسيا لإنهاء النزاع، يجري درسها بعمق“.

وبحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، هاتفياً، سير المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، بحسب ما أفاد مكتب الرئيس التركي، أمس الجمعة.

وأوضح مكتب الرئيس التركي أنّ “إردوغان أكد، خلال اتصاله ببوتين، أهمية مواصلة الحوار بين أوكرانيا وروسيا لإحلال السلام”، مؤكداً أنّ “أولوية أنقرة هي تنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي”.

من جهته، أفاد الكرملين، في بيان، بأنّ “بوتين قيّم خلال محادثته مع إردوغان عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا”.

وأكد إردوغان، في وقتٍ سابق، استعداد بلاده لتنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي، قائلاً إن “التقدم في محادثات إسطنبول سيمهّد الطريق لاجتماع القادة، ويمكننا استضافة هذه القمة أيضاً”.

وأكد رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي سابقاً، تلقِّي بلاده “مقترحات خطية من أوكرانيا، تؤكد سعيها لأن تكون دولة محايدة وخالية من الأسلحة النووية”، وذلك في ختام الجولة الأولى من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، والتي عُقِدت يوم الثلاثاء الماضي.

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