التربية: لجان لتكييف المناهج الدراسيَّة للمراحل المنتهية

بغداد: إسراء السامرائي

شكلت وزارة التربية لجاناً مختصة لتكييف ودمج وتعليق بعض مناهج المراحل المنتهية استعداداً للامتحانات الوزاريَّة، بينما أكد خبير تربوي أنَّ قرارات دمج وتعليق المواد مؤقتة وستتغير مع استقرار وضع الجائحة.

وقال مدير عام تربية الرصافة الثانية قاسم العكيلي : إنَّ “الوزارة شكلت لجاناً مختصة لدراسة آلية دمج أو تعليق أو تكييف المناهج الدراسية للمراحل الدراسية المنتهية، والتي هناك دراسة موسعة بشأنها”، مضيفاً أنه “من المؤمل إعلان نتائج اللجنة قريباً ليتم تعميمها بين مديريات تربية بغداد والمحافظات”.

وكانت وزارة التربية قد علقت أمس الأول، مادة الاجتماعيات إلى جانب دمج مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية لمرحلة الثالث المتوسط بالامتحانات الوزارية.

القرار تحدث بشأنه المشرف التربوي بمديرية تربية الرصافة الأولى حيدر طاهر جاسم قائلا: إنَّ “القرار جاء بناء على الظرف الاستثنائي نتيجة الجائحة، وأسوة بما اتخذته دول عدة بشأن ذلك”، مشيراً إلى أنَّ “القرار لا يُتخذ فجأة كما يستند إلى دراسات بعيدة المدى تأخذ بالاعتبار مصلحة الطالب”.

ونوه بأنَّ “القرارات الأخيرة للوزارة ذات العلاقة، من الممكن أن تشهد تطبيقاً مؤقتاً، وستتغير مع استقرار وضع الجائحة”، لافتاً في السياق ذاته إلى أنَّ “بعض المراحل الأخرى قد تشهد قرارات مشابهة من قبل الوزارة”.

وذكر جاسم أنَّ “طلبة مرحلة الثالث المتوسط استفادوا من المادة العلمية للمواد المشمولة بالتعليق أو الدمج على مدى الأشهر الستة الأولى من العام الدراسي الحالي”، مؤكداً أنَّ “اتخاذ القرار لم يؤثر في العملية التعليمية لديهم، بل جاء دعماً لهم ولتسهيل نجاحهم بالامتحانات

الوزارية”.

تحرير: مصطفى مجيد

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