السيد الغانمي يوجه باستمرار دعم النازحات في مخيمات الجدعة

أكد وزير الهجرة والمهجرين بالوكالة السيد عثمان الغانمي، على الاستمرار بتقديم الدعم بجميع أشكاله للنازحات.

حيث وجه سيادته قسم تمكين المرأة بالتواصل الدائم مع النازحات ،وتنفيذ الخطة الوطنية ١٣٢٥، حيث نظم القسم من خلال الوحدة التابعة له في فرع نينوى بالتنسيق مع منظمتي الدولية للهجرة (IOM)، وتأهيل المرأة (WRO) دورات للنازحات في مركز الجدعة لإعادة التأهيل المجتمعي لأكثر من ١٠٠ امرأة، الأولى في الخياطة، والثانية بالأعمال اليدوية، والحياكة .

كما جرى عقد جلسات توعوية للفتيات المراهقات في المخيمات من خلال التنسيق مع منظمة زيان الطبية حول عدد من المواضيع.

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