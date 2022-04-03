العامري للسفير البريطاني: لدينا معلومات من مخابرات اجنبية تؤكد تدخلكم في الوضع السياسي العراقي

اتهم رئيس تحالف “الفتح” الأمين العام لمنظمة “بدر” هادي العامري، يوم السبت، بريطانيا بالتدخل في الشأن السياسي العراقي، وفقا لمعلومات قال إنه تحصل عليها من مخابرات أجنبية.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم سفير المملكة المتحدة لدى العراق “مارك باريسون ريتشاردسون” في مكتب العامري ببغداد.

ونقل المكتب الأعلامي عن العامري خلال اللقاء قوله، إن العملية السياسية منذ 2003 الى اليوم بنيت على ثلاثة مرتكزات رئيسية هي الاتفاق والشراكة والتوازن.

أبلغ العامري السفير البريطاني بالقول:”لدينا معلومات من جهات مخابراتية اجنبية تؤكد تدخلكم المستمر في الوضع السياسي ونعتقد ان استقرار العراق هو استقرار المنطقة وعلى الجميع معالجة الانسداد السياسي من اجل استقرار المنطقة”.

وأوضح العامري: “نسعى الى تفاهم شيعي – شيعي وبالتأكيد سيؤدي ذلك الى تفاهم كوردي – كوردي وينهي الانقسام الحاصل في البيت الكوردي”، مشددا على أن “الاطار لن يتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر التي تحفظ حق المكون الشيعي في الحكومة والاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء”.

من جانبه اكد السفير البريطاني ريتشاردسون، أن “المملكة المتحدة تسعى الى تطوير العلاقات الثنائية وتقديم الدعم للعراق الا ان ذلك يتطلب إيجاد حكومة مستقرة وهذا ما يهمنا في المرحلة الراهنة”.

بدوره اختتم العامري حديثه بقوله، إن “عدم الاستقرار السياسي يولد عدم استقرار أمني وبالتالي أخشى من الرجوع الى الفترات التي آلمت العراق”.

وفي بيان ثان شدد العامري خلال استقباله السفيرة الاسترالية لدى العراق “باولا اليزابيث” في مكتبه ببغداد على ضرورة تشكيل الكتلة الاكبر من الاطار الشيعي والتيار والمستقلين والتوافق لعدم ضياع حق الاكثرية الشيعية في تشكيل الحكومة .

وقال العامري خلال اللقاء: “مثلما للمكون الكردي الحق في اختيار رئيس الجمهورية وللمكون السني رئاسة البرلمان ، فاننا لن نتنازل عن حقنا في منصب رئيس الوزراء.

واضاف أن “تسلسل تشكيل الحكومة يبدأ من تعريف الكتلة الاكبر الذي من واجبها تسمية رئيس الوزراء وإعداد منهاج وبرنامج حكومي ناجح ليتم بعدها عرضه على الاخوة السنة والكورد وهكذا يبدأ الاتفاق الشيعي وينتهي باتفاق وطني وهذه رؤيتنا منذ البداية لتجنب الانسداد السياسي” ، مشيرا الى “ان الاطار متماسك وسيبقى متماسك يؤمن بالتفاهم السياسي حول ادارة الحكومة القادمة ولن يرضى بكسر الارادات واستخدام المنهج الاقصائي الذي تسبب بتعطيل تشكيل الحكومة”.

ومضى زعيم تحالف “الفتح” “سنستمر بطرح المبادرة الوطنية في الفضاء الوطني ودعوة الجميع الى ايجاد حلول ناجعة لانهاء الانسداد السياسي”.

من جانبها أكدت السفيرة الاسترالية :” نتابع عن كثب كل التطورات في المشهد العراقي وما يهمنا هو تشكيل الحكومة وتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.