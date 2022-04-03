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العامري: لن نتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر لضمان حق الشيعة

أكد القيادي في الإطار التنسيقي، (رئيس تحالف الفتح) هادي العامري، يوم الأحد، أن الإطار “لم ولن يتنازل” عن تشكيل الكتلة الأكبر لضمان حق المكون الشيعي.

جاء ذلك خلال استقبال العامري، في مكتبه بالعاصمة بغداد، السفير الألماني لدى العراق مارتينيز ييغار، وفق بيان

وذكر العامري، خلال اللقاء، أن “الاستقرار السياسي يجب أن يحقق، لأن ذلك ينتج حكومة قوية ومستقرة تكون قادرة على حفظ الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين”.

وأثنى العامري، بحسب البيان، على دور الحكومة الألمانية في دعمها للعراق واحترام سيادته، وشدد على ضرورة “تطوير العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الخبرات الألمانية لاسيما في مجال الطاقة الكهربائية”.

من جانبه، ذكر ييغار، إن “ألمانيا لن تتدخل في العراق كما كان نهجها في السابق”، مردفاً بالقول “سنتعامل مع أي حكومة يشكلها العراقيون، وسيادة العراق مهمة لنا”.

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