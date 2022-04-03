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العامري يحدد أسباب تحول الاقتصاد العراقي لـ”ريعي” ويحذر من تكرار “الاجتهادات والأخطاء”

أرجع زعيم تحالف “الفتح” هادي العامري، يوم السبت، أسباب تحول الإقتصاد في العراق إلى “أُحادي” أو “ريعي” إلى عدم مواكبة الأساليب العلمية في تحسين واقع هذا القطاع، محذرا في الوقت ذاته من تكرار ما اسماها “الاجتهادات، والأخطاء” التي أدت إلى تدهور الاقتصاد في البلاد.

وقال العامري في كلمة له خلال مؤتمر “القوة الناعمة وتأثيرها على العراق” والذي انعقد اليوم في العاصمة بغداد، إن “الأسباب الحقيقة التي جعلتنا اقتصادا أُحاديا مع شديد الاسف أو ريعياً كما يُعبر عنه هو عدم إتباعنا الأساليب العلمية للتوصل إلى حلول لهذه المشاكل”.

وأضاف “اليوم ليس لدينا خيار بكل صراحة أجتهدنا فأخطانا وهذا يكفي، والمطلوب في الوقت الراهن ان نلجأ الى المنهج العملي البحثي للوصول الى حلول للكثير من المشاكل من بينها الأمن الغذائي”.

ويتميز اقتصاد العراق بأنه اقتصاد ريعي استهلاكي يعتمد بشكل كلي على عائدات بيع النفط والتي هي المصدر الرئيسي لموازنة البلاد العامة.

ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل العراق يتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج او الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.

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