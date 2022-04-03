القوات العسكرية تقترب من إنهاء تحصين الحدود مع سوريا بخنادق وأسلاك

تواصل القوات العراقية أعمالها على الحدود مع سوريا، ضمن خطة متكاملة لتأمين المنطقة الساخنة، فيما أنهت بناء حاجز خرساني عند الحدود الغربية مع سوريا، في منطقة لا تزال تنشط فيها خلايا لتنظيم داعش الإرهابي.

وتحوّلت حدود البلدين، خلال السنوات الماضية، إلى أحد مراكز الخطر الإقليمية، حيث تنتشر على الجانبين قوى غير منضبطة، وفصائل مسلحة، فضلاً عن وجود جيوش تتبع لقوى أجنبية كبرى، عالمية وإقليمية، مثل الولايات المتحدة، وروسيا، دون وجود آليات تضمن عدم الاصطدام بين تلك القوى.

ونقلت وكالة فرانس برس، قبل أيام، عن مصدر عسكري عراقي، أن “قيادة العمليات المشتركة نجحت بنصب حاجز خرساني بمحافظة نينوى على الحدود مع سوريا في منطقة جبل سنجار، حيث يهدف هذا الحاجز إلى قطع الطريق أمام تسلل عناصر من تنظيم داعش”. وأوضح أنه “تمّ نشر قوات أمنية خلف هذا الساتر الذي يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار ونصف متر، ويمتدّ على مدى نحو عشرة كيلومترات”.

هذا التطور، يراه الخبير الأمني، فاضل أبو رغيف، بأنه “سيُحدث تطوراً كبيراً، في مجال حماية الحدود العراقية، وقد يصل إلى ما نسبته 95%، في تأمين تلك المناطق، خاصة في ظل استحداث طرق جديدة، من بينها الأسلاك الشائكة المنفاخية، الرباعية، وأيضاً، خندق ترابي، عميق بواقع ثلاثة أمتار طولاً، ومثلها عُرضاً، بالإضافة إلى السدود الترابية الشاهقة والمرتفعة، ويُتوج ذلك بالجدار العملاق (تي وول)”.

ويضيف أبو رغيف في تصريح لـ(المدى)، أن “الخطة الجديدة، تضمنت كذلك مراقبة دولية بطائرات الدرون، وكاميرات حسّاسة عالية الدقة، وهو ما يعني عدم إمكانية تسلل الجماعات المتطرفة، أو المهربين، والمتسللين، إلى الداخل العراقي، حتى لو قدموا ليلاً”.

ولفت إلى أن “تسلم قوات حرس الحدود لهذه الأماكن لأول مرة سيكون تطوراً أيضاً، ويسهم في الحد من إمكانية دخول المتسللين إلى العراق”. ومع هروب عناصر تنظيم داعش من سجن غويران في كانون الثاني/ يناير، استنفرت قوات حرس الحدود، لمنع تسلل عناصر التنظيم إلى البلاد، ضمن خطة واسعة، كانت الحكومة العراقية أطلقتها العام الماضي، لتأمين المنطقة الحدودية.

وتمتد الحدود بين العراق وسوريا لأكثر من 600 كم، وترتبط بصحراء عميقة تمتد من الحسكة شرقاً، إلى ريف حمص الشرقي، وتقابلها في الجانب العراقي الموصل والأنبار، وتشمل مساحة هذه المنطقة ثلث مساحة سوريا، وربع مساحة العراق.

وأسس تنظيم “داعش” الإرهابي خلال سيطرته على تلك المساحات، عام 2014، شبكات وطرقا وأنفاقا لتهريب السلاح في مختلف قرى المنطقة، حيث ساعدته التضاريس المعقدة، كما مكّنته من الاحتفاظ ببعض قوته بعد الحملة التي شنتها قوات التحالف الدولي للقضاء عليه، حيث تشير تقديرات إلى أنه ما زال يحتفظ بآلاف العناصر بين البلدين.

بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن “السلطات العراقية تواصل عمليات تحصين حدودها الغربية مع سوريا من الجهة الغربية للعراق والمقابلة لمحافظتي الحسكة ودير الزور”.

وأضاف المرصد في بيان أن “القوات العراقية بدأت ببناء جدار خرساني بدءا من قضاء سنجار، المقابل للأراضي السورية شرق مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، على أن يمتد الجدار إلى كامل الحدود”. وتعود فترة انفلات الأوضاع الأمنية، في تلك المنطقة الساخنة، إلى ما بعد النظام السابق، حيث تحولت الحدود السورية – العراقية، إلى بوابة عبور لآلاف المتشددين، من كل أنحاء العالم، لمحاربة الأميركيين. ويرى مختصون، أن تأمين الحدود العراقية – السورية، لم يكن بشكل مثالي خلال السنوات الماضية، إذ يعتمد على الأسلاك الشائكة، ونصب الحواجز الأمنية، والمواقع العسكرية المتباعدة، فضلا عن اعتماد آليات عمل عسكرية قديمة، لا يمكن أن تواجه التطور الحاصل في التهريب، الذي تعتمده تلك الجماعات.

لكن ضابطاً في قوات حرس الحدود، أكد أن “الوضع الآن يختلف جذرياً، حيث تم اعتماد آلية حديثة قبل نحو سنة، وباشرت القوات الأمنية بتطبيقها، وتتمثل بنصب سياج أمني كونكريت، من الحواجز التي يتم جلبها من مناطق أخرى، أو تتم صناعتها قرب المناطق الحدودية، حيث تم تخصيص مبلغ مالي بقيمة 15 مليار دينار، لحرس الحدود لتنفيذ أجزاء من الخطة”.

وأضاف الضابط الذي رفض الكشف عن اسمه لـ (المدى)، أن “الحواجز الخرسانية الكبيرة، تمثل أهم مصد دفاعي، وتعجز التنظيمات المتطرفة عن عبورها سواءً كأفراد أو مجموعات، فضلاً عن استحالة عبور المركبات وغيرها، وهو ما يمثل تطوراً كبيراً، قد تشهده تلك المنطقة لأول مرة”. ولفت إلى أن “الهدف الأساس لحفظ الحدود هو منع تسلل عناصر داعش، حيث شهدنا خلال الفترة الماضية عدة محاولات، بالإضافة إلى منع التهريب كالمخدرات، والتسلل إلى البلاد”. وأشار تقرير للأمم المتحدة نشر في شباط/فبراير إلى أن “تنظيم داعش يحافظ على وجود سري كبير في العراق وسوريا، ويشن تمردا مستمرا على جانبي الحدود بين البلدين مع امتداده على الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقا”.

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