امريكا تخفض وارداتها النفطية من العراق في اسبوع

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، السبت، عن انخفاض الصادرات العراقية النفطية لأمريكا بشكل كبير خلال الاسبوع الماضي لتصل الى معدل 82 الف برميل باليوم.

وقالت الإدارة في تقرير إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من عشر دول بلغت 5533 مليون برميل يومياً منخفضة بمقدار 334 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5867 مليون برميل يوميا”.

وأضافت أن “صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 82 ألف برميل يومياً خلال الاسبوع الماضي، منخفضاً عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت متوسط الصادرات فيه 489 الف برميل يومياً”.

وأشارت إلى أن “اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.612 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 731 الف برميل يومياً، ومن ثم السعودية بمعدل 333 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 284 الف برميل يوميا، ومن ثم نيجيريا بمعدل 148 الف برميل يوميا”.

ووفقاً للإدارة فان “كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من روسيا بلغت بمعدل 100 الف برميل يومياً، ومن الاكوادور بمعدل 96 الف برميل يومياً، وترينداد توباغو بمعدل 75 الف برميل يومياً، والبرازيل بمعدل 72 برميل يومياً”.

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