بغداد وأنقرة تبحثان زيادة حجم التبادل التجاري

بحثت الوزير المفوض نازدار إحسان شيرزاد، القائم بالأعمال المؤقت، في العاصمة التركية أنقرة، مع رئيس لجنة الصداقة البرلمانيَّة العراقيَّة-التركيَّة حسين شانفردي زيادة حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا.

وذكر بيان للسفارة العراقية في أنقرة، أن “الوزير المفوض نازدار إحسان شيرزاد، القائم بالأعمال المؤقت لجُمهوريَّة العراق لدى الجُمهوريَّة التركيَّة حضرت اجتماعا عُقد في مبنى البرلمان التركيّ مع رئيس لجنة الصداقة البرلمانيَّة العراقيَّة – التركيَّة حسين شانفردي”.

ودعت شيرزاد، بحسب البيان، الى تفعيل عمل لجنة الصداقة البرلمانيَّة العراقيَّة-التركيَّة، والعمل على كلِّ ما يُقرِّب بين شعبي، ومسؤولي البلدين، وتبادُل الزيارات على المُستوى البرلمانيّ بين بغداد وأنقرة؛ لتعزيز المصالح المُشترَكة.

وأكّدت القائم بالأعمال أنَّ العراق مُنفتِح على جميع دول العالم، ولا سيَّما دول الجوار، معبرة عن تمسُّك العراق بعلاقات حُسن الجوار، والانتقال بها إلى علاقات عمل مُشترَك، وزيادة حجم التبادل التجاريِّ بين البلدين.

من جانبه أشار رئيس اللجنة حسين شانفردي إلى أهميَّة تبادل الزيارات بين مسؤوليّ البلدين، وتبادل الخبرات، والتجارب في المجالات كافة، مُشدِّداً على ضرورة تضافر الجُهُود السياسيَّة بين بغداد وأنقرة للمُساهَمة في إرساء دعائم الاستقرار في المنطقة.

وكانت قد اِنطلقت في محافظة كركوك، الاثنين الماضي ، فعاليات المنتدى العراقي – التركي لتعزيز الشراكة بين شركات البلدين.

وقال النائب الأول لغرفة تجارة كركوك نوري الصالحي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، “بعد انتشار جائحة كورونا اعتمدت أغلب الشركات والمستثمرين على وسائل وساطة في العمل؛ ما تسبب في ارتفاع الكثير من البضائع التي أثقلت كاهل المواطنين في كركوك”، مبيناً “أننا نعمل من أجل اللقاء المباشرة بين الجميع والشراكة في العمل بعيدا الوساطة”.

وأضاف أن “الهدف من هذا المنتدى هو لتعزيز أواصر التعاون بين الشركات العراقية والتركية بما يخدم مواطني المحافظة في الحصول على البضائع بأقل سعر ممكن”.

وتابع أن “الشركات التركية رحبت بالفكرة التي تخدم الجميع في تسهيل العمل التجاري بين البلدين وإلغاء الحلقات الزائدة في ما يعزز من الاقتصاد العراقي”.

من جانب آخر قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، إن بلاده رفعت هدف الارتقاء بالتبادل التجاري مع رومانيا من 10 مليارات إلى 15 مليار دولار بحلول 2025.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده أوقطاي، مع نائب رئيس الوزراء وزير النقل والبنى التحتية الروماني، سورين غريندانو، بعد انتهاء الاجتماع 27 للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في إسطنبول.

وأشاد أوقطاي بالعلاقات التركية الرومانية، مشيرا إلى أن علاقات البلدين تشكل أنموذجا في جنوب أوروبا وحوض البحر الأسود.

وأكد أن انعقاد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا ورومانيا للمرة الأولى بعد انقطاع 10 أعوام، يشكل طابعا تاريخيا لمستقبل علاقات البلدين.

وأوضح أن رومانيا تعد من بين أهم الشركاء التجاريين لتركيا في أوروبا الوسطى وشرق أوروبا ومنطقة البلقان.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 8.6 مليارات دولار في 2021، بعد تراجعه إلى 6.7 مليارات في 2020 متأثرا بتدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف: “قمنا بزيادة حجم التجارة الثنائية المستهدفة من 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2025، وبحلول عام 2030، سوف نتجاوز 20 مليار دولار”.

وأكد نائب الرئيس أن المسار الإيجابي للعلاقات التركية الرومانية ستتواصل على أساس الثقة المتبادلة وحُسن الجوار.

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