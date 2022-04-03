داعش يهاجم نقطة أمنية في ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى اليوم السبت بإحباط هجوم لتنظيم داعش في أطراف ناحية أبي صيدا شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر بأن عناصر داعش هاجمت بالأسلحة المتوسطة والقناص نقطة أمنية تابعة لفوج طوارئ شرطة ديالى الثامن في أطراف قرية (جليبي) في ناحية أبي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة.

واضاف أن قوات الشرطة تصدت للهجوم بعد وصول تعزيزات إلى مكان الحادث وأجبرت المهاجمين على الفرار، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن أضرار بالكاميرا الحرارية المنصوبة في النقطة دون أي خسائر أو اصابات بين قوات الأمن.

وتتعرض قرى أطراف أبي صيدا لهجمات وتعرضات ليلية غادرة بين الحين والآخر بسبب وجود مفارز وبؤر لداعش في القرى والقصبات والبساتين.

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