لمالكي يزور علاوي في المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

أجرى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد، زيارة إلى زعيم إئتلاف الوطنية إياد علاوي الذي يرقد في إحدى مستشفيات العاصمة بغداد بعد تدهور حالته الصحية.

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