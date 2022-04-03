مركز حكومي واحد لمعالجة 200 ألف طفل مصاب بالتوحد

ترجمة: حامد احمد

توقع مسؤول حكومي وجود 200 ألف طفل مصاب التوحد في العراق، لافتاً إلى تخصيص مركز واحدة للعلاج لغاية الوقت الحالي، مبيناً أن ذلك غير كاف، معرباً عن أمله باستحداث مستشفى كبير على غرار الدول الأخرى.

وذكر تقرير لموقع (ذي ناشنال الاخباري)، ترجمته (المدى)، أن “حالة عدم الاستقرار في العراق والافتقار الى دعم حكومي كاف، القى بظلاله على وضعية عوائل كثيرة في البلد لها أبناء مصابون بمرض التوحد، مما اجبر الآباء على البحث عن علاج ورعاية خاصة لأبنائهم عند مراكز أهلية معنية بهذا الامر او الاعتماد على أنفسهم في متابعة تلك الحالات”.

وأضاف التقرير، أن “مدير عام مكز التوحد الوطني الحكومي، الطبيب حسين الكعبي، ذكر ان العراق وكما هو الحال مع بلدان أخرى كثيرة في العالم، يشهد تصاعداً بحالات مرض التوحد”.

ويقول الكعبي، إنه “لسوء الحظ، ليست لدينا مراكز حكومية متخصصة كافية في العراق لتشخيص ومعالجة مرض التوحد، هناك مراكز أهلية فقط موزعة في عدة محافظات وبدون أطباء متخصصين يمكنهم تشخيص المرض.”

ونوه التقرير، إلى عدم “وجود إحصائيات رسمية، ولكن الكعبي يقدر وجود 200 ألف حالة بمرض التوحد في العراق في بلد يزيد تعداده على 40 مليون شخص”.

وشدد التقرير، على أن “المركز الوطني للتوحد، الذي تم تأسيسه في عام 2018، هو المركز الحكومي الوحيد في العراق، ويحوي خمسة أطباء متخصصين بهذا المرض”.

ويرى الكعبي، أن “هذا غير كافٍ، هذا المركز عبارة عن نواة وبداية للتوسع أكثر، نحن نطمح للنمو وان نمتلك مستشفى كبيرا متخصصا لمواكبة ما تقوم به بلدان أخرى بهذا المجال”.

ويؤكد التقرير، أن “المركز يستقبل 30 طفلاً في اليوم كمعدل من الذين مشكوك بإصابتهم بمرض التوحد، ولكن اغلبهم يعانون من مشاكل أخرى”.

وأوضح الكعبي، ان “أثنين الى ثلاثة بالمئة فقط من الحالات التي تأتي للمركز يتم تشخيصها على انها مصابة بالتوحد، الخطوة الثانية يقوم الطبيب بإعطاء العائلة خطة العلاج لإرشادهم في كيفية التعامل مع الحالة وتدريب أطفالهم في البيت، فليست لدينا القدرات والامكانية لمعالجتهم.”

وأفاد التقرير، بأن “أعراض اضطرابات طيف التوحد هي مجموعة متنوعة من حالات تتميز بدرجة معينة من صعوبة التفاعل والتواصل الاجتماعي للمريض مع من حوله”.

ولفت، إلى أن “من المميزات الأخرى لحالة التوحد هي أنشطة وتصرفات شاذة غير نمطية، تتمثل بصعوبة الانتقال من نشاط الى آخر، او التركيز على تفاصيل وردود أفعال غير طبيعية للأحاسيس”.

وتحدث التقرير، عن إمكانية أن “تشتمل الاعراض على كلام وعبارات متكررة، او تحسس مفرط للصوت، وحالات التأخر في الكلام والتعلم هي من بين أعراض التوحد أيضا”.

وينقل، عن منظمة الصحة العالمية أن “هناك طفلا واحدا من بين كل 100 طفل على مستوى العالم يعتقد بانه مصاب بالتوحد، وأن أسباب هذا المرض ما تزال غير معروفة”.

ويواصل التقرير، أن “منظمة الصحة العالمية تقول ان الدليل العلمي المتوفر يشير الى انه هناك عوامل كثيرة محتملة تجعل الطفل أكثر عرضة للإصابة بالتوحد بضمنها عوامل بيئية وجينية وراثية”.

ولفت، إلى أن “العلاج يشتمل على متابعة السلوك الفردي بشكل غير مباشر او تدريب الآباء في المساعدة لتطوير وتعزيز مهارات الطفل الاجتماعية”.

شيماء الهاشمي، 43 عاماً أم لطفلين مصابين بالتوحد، تقول إن “الإهمال الحكومي لهذه الشريحة هو ليس التحدي الوحيد الذي تواجهه بل نظرة المجتمع السلبية للمصابين بالتوحد أيضا”.

وأوضح التقرير، أن “الهاشمي علمت نفسها كيفية التعامل مع اطفالها المصابين بالتوحد وتغذيتهم، وأطلقت أيضا صفحة مرض التوحد في العراق على موقع انستغرام وصفحة، ادعموا أطفال التوحد في العراق على فيسبوك”.

ويسترسل، أن “تلك الصفحات توثق الحياة اليومية لطفلي الهاشمي، آية ومحمد، المصابين بالتوحد، ومهارتهما الإبداعية، وتقوم بمشاركة هذه الخبرات والمعلومات مع عوائل أخرى”.

وتحدثت الهاشمي خلال مناسبة الشهر الماضي للاحتفال بيوم المرأة العالمي في بغداد، بالقول: “بالنسبة للكثيرين في مجتمعنا الطفل المصاب بالتوحد هو متخلف عقليا.”

وأضاف الهاشمي بحسب التقرير، أنه “بعض الأحيان يوبخني الناس عندما يقوم طفلي بتصرف غريب امام أطفال آخرين، ويقومون بإبعاد أطفالهم عنه، وقسم آخر من الناس يقولون انه لا يتوجب عليّ صرف أموال طائلة طالما انهم لا يتحسنون، واشعر بالخيبة في مرات كثيرة.”

وأشارت الهاشمي، إلى أن “الكثير بدأت أقرأ عنه بشأن التوحيد، وأشارك في ورش وأطبق بعض الممارسات.”

وذكر التقرير، أن “الهاشمي تخطط لتأسيس منظمة غير ربحية لرعاية أطفال التوحد، والذين يعانون من حالات أخرى”.

وتحدث عن افتتاح “العشرات من مراكز التوحد الاهلية في العراق، ولكن كثيرا من العوائل تقول بانها لا تمتلك الامكانية لتسديد النفقات العالية”.

وينقل التقرير عن عبد الرحمن عطية، طبيب يعمل في احد مراكز التوحد الاهلية في العراق، تخمينه بوجود 40 من بين كل 1000 طفل في العراق لديه اعراض توحد”.

وتابع عطية، أن “الذكور يشكلون العدد الأكبر من المصابين مقارنة بالإناث، وان كل أربعة من الذكور المصابين بالتوحد تقابلهم إصابة واحدة من الاناث”.

ولفت، إلى أن “البرنامج العلاجي يتم تحديده وفقا لمستوى الحالة لدى الطفل المصاب ويستمر من ستة أشهر الى أكثر من سنة”.

ومضى عطية، إلى أن “تكاليف العلاج تتراوح ما بين 50 ألف إلى 250 ألف دينار بالشهر اعتمادا على دخل العائلة، والعلاج يكون مجانياً بالنسبة للأيتام”.

عن: موقع ذي ناشنال الاخباري

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