معجزة المعجزات المدهشة

للشاعر الهنغاري فارناي جني

ترجمة مهدي قاسم

مع قدوم الربيع أفكر دائما

كم سعيدة هي الأعشاب لولادتها الجديدة

وتلك الخنافس تترنم مموسقة دوما من جديد

و نفس الشيء مع الطيور المغردة

كأنما كرنفال الربيع يعيد إحيائها من جديد .

الشتاء لهم ليس شيئا آخر سوى حلما

كل الربيع ما هو غير تجدد مدهش

و الفصائل تحيا باقية مزدهرة أبدا

بينما الأرض تحرس بذور الحياة حبة غافية

لتوقظها أشعة شمس دافئة

حتى يعيش كل شي من جديد دفعة واحدة :

عشبة ، شجرة ، زهرة ، يرقة ،

ورقة غصن مخضرة و نضرة .

إذا إضحيتُ أكثر حكمة مما أنا عليه الآن

فسوف ارتشف الضوء طالما يغمرني نورا

و أدير وجهي نحو الشمس كأنما ظمئا شديدا

حتى أنسى كل همي و كفاحي مستريحا

لأعيش وقتا ممتعا لحد ما أستطيع دهرا طويلا

إذ إن حياتي القصيرة ليست أطول من دقيقة عابرة

هذا الذي كان قد مضى وانقضى

كان يا ماكان ، بعثرته الريح بعيدا وكبى ،

وغدي ؟ …………………………….

، ينبغي انتظار وصوله حتما

من يعلم إلى متى و كم سنينا

أثناء ذلك ستستمر شمعة نجمتي مضيئة

ولكن الآن .. لكن الآن ،

هذا الشعاع المضيء يغمرني القا

و غمامة عطر فواّحة تحتاجني قطرات من ندى .

آه كم كنتُ أتمنى لو عندي

كلمة أو مدوّنة صوتية

لتجعلني أُحسّس بما أشعر به من عطر

من ضوء ، موجات موسيقى مجنحّة

من إلهام ربيع ساحر

يأتي تجديدا دائما ، و لكن نفس الشيء دوما .

إنها معجزة المعجزات المدهشة حقا

وجود الربيع الجميل مقبلا بحلة خضراء و زاهية .

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