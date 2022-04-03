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مع بداية شهر رمضان المبارك…  السيد الغانمي يوجه بتوزيع مواد إغاثة للنازحين في محافظة السليمانية

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 وجه وزير الهجرة والمهجرين بالوكالة السيد عثمان الغانمي، وحسب خطة شهر رمضان المبارك، فرع دائرة الهجرة في محافظة السليمانية، بتوزيع مواد الإغاثة على الأسر النازحة داخل المخيمات في المحافظة، التي تشمل سلات غذائية وصحية، مؤكداً سيادته أن يتم تغطية جميع المخيمات في السليمانية في غضون يومين.

م ن جانبه باشر فرع السليمانية، بتوزيع مواد الإغاثة على الأسر النازحة “مخيم عربت” في السليمانية والبالغة 283 أسرة، فضلا عن 1000 أسرة أخرى في مخيم اشتي.

من جانبهم قدم المستفيدون من هذه السلات الشكر والتقدير لملاكات الوزارة التي تسعى جاهدة من أجل تقديم أفضل الخدمات لهم.

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