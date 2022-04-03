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مقتل عضو في الاتحاد الوطني الكوردستاني بهجوم مسلح في كركوك

افاد مصدر أمني وشهود عيان، يوم السبت، بمقتل أحد كوادر حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في هجوم مسلح بمدينة كركوك.

وقال المصدر والشهود إن “شخصا يستقل عجلة نارية فتح النار من سلاح بحوزته صوب المدعو (ريبوار محمد أمين) يبلغ من العمر 36 عاما والذي ينتمي الى حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في منطقة (بنجا علي) في كركوك”.

وأضافوا أن “أمين فارق الحياة في الحال ليلوذ المنفذ إلى جهة مجهولة”.

بدورها وجّه قائد شرطة محافظة كركوك والمنشآت العميد (كاوه غريب عبدالرحمن)، فريق العمل في قسم مكافحة إجرام كركوك باشرت بالتحقيق منذ الوهلة الاولى في حادث قتل أحد المواطنين في منطقة (بنجا علي)، وفقا لبيان صادر عن مديرية شرطة المحافظة.

ونوه البيان إلى أن جميع الافادات والادلة الاولية المستحصلة تشير بأنه حادث جنائي بحت وليس حادث إرهابي.

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