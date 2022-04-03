نينوى تحث الشركات التركية على الاستثمار بالمحافظة وخاصة في مجال السياحة

التقى محافظ نينوى نجم الجبوري، السبت، وفدا مكونا من عدد من رجال أعمال ومستثمرين أتراك خلال زيارتهم لمدينة الموصل.

واكد الجبوري خلال اللقاء على اهمية رفع التنسيق مع جميع الفعاليات التجارية والاقتصادية مؤسسات وإفراد وضرورة تشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار وإقامة المشاريع بالمجالات والتخصصات والتي ستحقق الفائدة للجانبين

وقال المحافظ في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن “الشركات التركية دائما ما لها بصمة في مدينة الموصل”، مردفا بالقول إنه “نرحب بكل الشركات التركية التي ترغب بالعمل في المحافظة وتستمر في مساعدتنا بالأعمار”.

وأضاف “نشجع هذه الشركات للعمل في نينوى والمجال متاح لها للاستثمار وخاصة في السياحة”، مشيرا إلى أن المحافظة “لديها ميزانية تنمية الاقليم تتضمن مشاريع كبيرة تحتاج الى شركات رصينة”.

واختتم رئيس الحكومة المحلية تصريح بالقول، إن “التعاون بيننا وبين تركيا كبير، الشركات التركية موجودة وتعمل في شتى المجالات مثل: الطرق والجسور، والمجاري، ومعامل الاسمنت”.

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