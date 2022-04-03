هذا هو المطلوب

نوئيل يلدا

قفزتُ من الكيا قبل أن تصعد بي السريع، وكدت أدهس بسيارة سايبا وأنا أعبر بسرعة لملاقاة المهندسة الزراعيَّة التي وقفت فرحانة في الجزرة المثلثة وهي توجه أربعة عمال شباب بشأن كيفية زراعة الزهور.

أعتقد أنَّ هذه الجزرة التي مساحتها ثلاثة أمتار مثلثة ويبدأ بها شارع المشاتل باتجاه ساحة عنترة كلفت الدولة مليار دينار في خمس سنوات، فكلما جاء فصل تظهر هذه المهندسة لتزرع للمواطنين أصنافاً من الزهور الهشة التي لا تعيش ليومين ثم تعود بعد كل موت للزهور بتكرار التجربة المأساوية هذه بإصرار سويسري عجيب.

طوال سنوات وأنا حائر من جدوى زراعة زهور تموت بعصف سيارة لوري تمر بها. كنت ألهث حين سلمت على المهندسة الجميلة وحلفتها بربّها أن تخبرني عن الغاية من زراعة زهور لا تقدر على التعايش مع أجوائنا وعصبيتنا الصيفية.

قالت لي باندهاش إنها زهرة البنفسج.

قلت متوخياً الفظاظة: يا بابا أنتِ في العراق وليس في سويسرا وهذه الزهور لا فائدة منها ونحن بحاجة إلى أشجار قوية تنبت هنا تصدّ عنا الغبار الكوني الذي قتلنا.

ارتبكت المهندسة وقالت لي: حجي أنا لا علاقة لي بالموضوع، دائرة البلدية هي التي وجهت بهذا.

نرفزني كلامها فسألتها وأنا أتشمشم عطرها المثير: يا بابا أنت مهندسة وتمتلكين العلم وضليعة بالزهور ويجب أن يكون لك رأي في هذا الموضوع.

تجمدت ملامحها قبل أن يرتجف حنكها: حجي أنا عبد مأمور.

واسيتها قائلاً: أنت زهرة برية بين المعيز. ثم قلت وقد تصاعدت عندي الغيرة الوطنية: لماذا ننفق أموال الدولة على زهور ميتة بينما نحن بحاجة إلى أشجار قوية؟..هذه الزهور ستموت غداً أو بعد غد.

قالت المهندسة غامزة: وهذا هو المطلوب حجي.

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