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وزيـر الصناعـة والمعـادن يبحـث مـع السفيـر التركـي فُـرص التعـاون والإستثمـار فـي مجـال تأسيـس وتطويـر المُـدن الصناعيـة

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– بحـث وزير الصناعة والمعادن السيد : منهـل عزيـز الخبـاز مع السفير التركي لدى العراق السيد علـي رضـا كونـاي آفاق التعاون المُستقبلي في مُختلف المجالات الصناعية وخاصةً في مجال إقامة وتطوير مشاريع المُدن الصناعية في العـراق .
وأشـار السيد الوزير في بداية اللقاء إلى العلاقات والروابط القوية بين العراق وتركيا وأهمية العمل على توطيد هذهِ العلاقات وتوسيع فُرص التعاون والعمل المُشترك في كافة المجالات والأصعدة ، مؤكداً توجُه الحكومة والوزارة نحو بناء المُدن الصناعية في عموم مُحافظات العراق لإنشاء مشاريع ومصانع واعدة بمُختلف الصناعات لتحقيق التقدم الصناعي وتوفير إحتياجات البلد ، لافتاً بذات الوقت إلى أَن الوزارة خطت خطوات مُهمة في إنشاء المُدن الصناعية بمُحافظات البصرة وذي قار والأنبار والمُضيّ بإجراءات وخُطط إنشاء مُدن صناعية في المُحافظات الأخرى ومنها مُحافظة نينوى ، مُبدياً الرغبة والإستعداد لفتح آفاق جديدة للعمل وبلورة صيغة مُشتركة للتعاون المُستقبلي مع تركيا بما يُحقق مكاسب إقتصادية لكِلا البلديـن .
بـدوره أكدَ السفير التركي رغبة وحرص حكومة بلاده على تعزيز العلاقات والتعاون مع العراق في شتى المجالات الصناعية وإقامة مشاريع واعدة تخدم البلدين الجاريـن .
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