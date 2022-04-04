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أوكرانيا:11 رئيس بلدية خطفتهم القوات الروسية

كييف‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬نائبة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأوكراني‭ ‬إيرينا‭ ‬فيريشوك‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬11‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬ومسؤولا‭ ‬حكوميا‭ ‬محليا‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬محتجزين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خطفتهم‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نُشر‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬‮«‬تلغرام‮»‬،‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬اليوم،‭ ‬هناك‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬كييف‭ ‬وخيرسون‭ ‬وخاركيف‭ ‬وزابوروجيا‭ ‬وميكولايف‭ ‬ودونيتسك‭ ‬في‭ ‬الأسر‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضافت‭ ‬‮«‬نبلغ‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر،‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وجميع‭ ‬المنظمات،‭ ‬وكذلك‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمدنيين‭ ‬الآخرين‭ ‬المفقودين‮»‬،‭ ‬مطالبةً‭ ‬‮«‬الجميع‭ ‬ببذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عودتهم‮»‬‭.‬‮ ‬

كما‭ ‬أعلنت‭ ‬أن‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬قرية‭ ‬موتيجين‭ ‬غرب‭ ‬كييف‭ ‬‮«‬قتلت‭ ‬في‭ ‬الأسر‮»‬‭ ‬بيد‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬الأوكراني‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬مارس‭/‬آذار‭ ‬عن‭ ‬خطف‭ ‬أولغا‭ ‬سوخينكو‭ ‬وزوجها،‭ ‬اللذين‭ ‬عُثر‭ ‬على‭ ‬جثتيهما‭ ‬السبت‭.‬

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