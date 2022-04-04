أوكرانيا:11 رئيس بلدية خطفتهم القوات الروسية

كييف -(أ ف ب) – أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك الأحد، أن 11 رئيس بلدية ومسؤولا حكوميا محليا ما زالوا محتجزين بعد أن خطفتهم القوات الروسية.
وقالت في مقطع فيديو نُشر على حسابها على «تلغرام»، «حتى اليوم، هناك 11 من مسؤولي المجتمع المحلي في مناطق كييف وخيرسون وخاركيف وزابوروجيا وميكولايف ودونيتسك في الأسر».
وأضافت «نبلغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمم المتحدة، وجميع المنظمات، وكذلك بالنسبة للمدنيين الآخرين المفقودين»، مطالبةً «الجميع ببذل كل ما في وسعهم من أجل عودتهم».
كما أعلنت أن المسؤولة عن قرية موتيجين غرب كييف «قتلت في الأسر» بيد القوات الروسية.
وكان مكتب المدعي العام الأوكراني قد أعلن في 26 مارس/آذار عن خطف أولغا سوخينكو وزوجها، اللذين عُثر على جثتيهما السبت.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط