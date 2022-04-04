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إصابة قيادي في “قسد” بقصف مسيرة تركية في تل تمر

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أن مسيرة تركية قصفت، مساء الأحد ، سيارة عسكرية تقل مسؤولا في المجلس العسكري السرياني (أحد مكونات قسد) في تل تمر في غربي كوردستان (كوردستان سوريا)،  ما أسفر عن اصابته بجروح.

وقالت (قسد) في بيان : إن ” مسيّرة تركية استهدفت سيارة عسكرية تقل عضو القيادة العامة للمجلس العسكري السرياني أورم ماروكي في بلدة تل تمر أثناء مرافقته للجانب الروسي المتوجه إلى محطة كهرباء تل تمر التي تعرضت للقصف التركي مساء الأحد”.

وأوضح البيان أن ” قصف المسيرة التركية، أسفر عن إصابة ماروكي ومترجم بجروح”.

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