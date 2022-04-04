ابو رغيف يبحث تعزيز التعاون الثقافي والفني المشترك مع اكاديمية الفنون الجميلة

سعد محمد الكعبي

عدسة / أدهم يوسف

بحث وكيل وزارة الثقافة والسياحة والاثار د: نوفل أبورغيف و عميد أكاديمية الفنون الجميلة د. مضاد عجيل الأسدي تعزيز آليات وآفاق التعاون المؤسسي المشترك على المستويين الفني والثقافي بين الدوائر والمؤسسات المعنية في وزارة الثقافة وبين أكاديمية الفنون الجميلة فضلاً عن التصورات والانشطة المشتركة

واشاد ابو رغيف , في زيارته لاكاديمية الفنون الجميلة.بالنهضةً الواضحةً التي تشهدها الكلية على مستوى الشكل والمضمون من حيث طبيعة الفعاليات التي تُقدم ورصانتها, مؤكدا حرص وزارتة متابعة دائمة ومشاركة مستمرة لجميع الأنشطة والعروض المسرحية ومعارض الرسم والفن التشكيلي والندوات والبرامج التي تقيمها الكلية مثنيا على التحول الملموس والإنجاز النوعي فيها خلال مدة قياسية على الرغم من الانقطاعات القسرية بسبب ظروف الجائحة وضعف الإمكانات وتوقف الموازنات.

من جانب اخر حضر ابو رغيف جلسة مناقشة طالبة الماجستير والناشطة النسوية (منى محمود الربيعي)عن رسالتها الموسومة(تصاميم أغلفة المنتجات الوطنية وسبل تطويرها) حيث أشاد السيد الوكيل بجهود الباحثة في الكتابة وفي اختيار موضوعها المهم عادَّاً ذلك منجزاً تكامليًا بين وزارتي الثقافة والتعليم العالي ، وأثنى الفريق الزائر على حملات الترميم والتأهيل التي تجريها الكلية للحفاظ على الهوية والإرث الثقافي والعمراني لمبانيها وأقسامها العريقة التي شملتها الزيارات التفصيلية متمثلةً بقسم (الخط والزخرفة) الذي يرأسه الدكتور فرات جمال العتابي ،وقسم الفنون الموسيقية الذي يرأسه الدكتور وليد الجابري ، وقاعة الموسيقى والباليه، ومسرح (حقي الشبلي)و (مسرح الرواد) اللذينِ باتا علامةً فارقةً في أداء هذه الكلية و الوسط الثقافي والإبداعي عمومًا.

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