التخطيط تنفي التوجه لتحديد النسل وتؤكد تراجع معدلات الإنجاب

نفت وزارة التخطيط وجود توجه إلى تحديد النسل، متوقعة حصول تراجع في الزيادة السنوية للسكان خلال السنوات المقبلة، مبينة أن معدلات الخصوبة قد تناقصت عما كانت عليه في السابق بسبب زيادة الوعي لدى الأسرة العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن “العراق يشهد زيادة سكانية تعد مرتفعة مقارنة بالبلدان الأخرى، لكن إذا ما تمت مقارنتها مع السنوات العشر الماضية فنجد هناك انحداراً وتراجعاً في معدل النمو السنوي”.

وأضاف الهنداوي، في تصريحات تلفزيونية تابعتها (المدى)، أن “نسبة الزيادة كانت قبل عشر سنوات بنحو 3.3‌%، لكن اليوم الزيادة السنوية قد تراجعت إلى 2.6‌%”.

وأشار، إلى أن “معدلات الخصوبة لدى النساء بدأت تنخفض ايضاً، فبعد أن كان متوسط الانجاب قبل عشر سنوات هو خمسة أطفال، لكن اليوم معدل الانجاب بنحو 4 أطفال، أو ما دون ذلك بقليل”.

ولفت الهنداوي، إلى أن “الحجم السكاني المتوقع في العراق حالياً يصل إلى 41 مليون نسمة، 50‌% منهم بعمر الانجاب تتراوح أعمارهم من 15 إلى 49 سنة”.

نوه، إلى أن “الانخفاض مقارنة بالسنوات الماضية يعود سببه إلى أمرين، الأول هناك حالة من الوعي”، مشدداً على أن “الأسر حديثة التكوين بدأت تكتفي بطفل أو طفلين وفي ابعد الاحوال ثلاثة أطفال”.

وأفاد الهنداوي، بأن “الأسر العراقية كانت في السابق لا تكتفي بعدد من الاطفال والسقف مفتوح أمامها للإنجاب حيث وصل البعض منها إلى عشرة أطفال”.

يتوقع، أن “تشهد السنوات المقبلة انخفاضا أكثر في الزيادة السنوية بسبب الوعي”، مضيفاً أن “الأمر الاخر الذي أدى إلى تراجع الانجاب نتيجة السياسات التي وضعناها بدأت تأتي بنتائجها على المجتمع التي تتعلق بتنظيم الاسرة”.

وذهب الهنداوي، إلى أن “تحديد النسل بموجب تشريعات وقوانين ليس بالأمر السهل، لأن هناك منظومة مجتمعية قد تكون معرقلة لهذه الخطوات”، محذراً من ان “تحديد النسل على المستوى البعيد ستكون له مردودات سلبية على الواقع الاقتصادي”.

ويواصل، أن “قلة الانجاب تعني أن الزيادة ستكون في عدد كبار السن، وبالتالي يتحول المجتمع من منتج إلى مستهلك وهذه مشكلات واجهتها بلدان أخرى طبقت موضوع تحديد النسل ومنها الصين”.

واردف الهنداوي، أن “العراق وفق السياسات الحالية لا يؤمن باللجوء إلى تحديد النسل، كون الزيادات طبيعية، والبلد لديه امكانات جيدة نستطيع من خلالها توفير متطلبات العيش لهذا العدد من السكان”.

وأوضح، أن “جميع المؤشرات تفيد بان العراق متجه إلى انخفاض في معدلات الانجاب، وهذا يغنينا عن اصدار تشريعات لتحديد النسل”.

ومضى الهنداوي، إلى أن “المهم الذي يجب العمل عليه هو انجاز السياسات السكانية للتعامل مع الواقع، بغض النظر عن العدد سواء تراجع إلى عشرة ملايين أو تجاوز الخمسين مليون نسمة”.

وكان مختصون قد حذروا في السابق من الزيادة المفرطة في نفوس العراقيين في وقت تعاني منه البلاد من مشكلات اجتماعية عديدة أبرزها البطالة وارتفاع معدلات الفقر، ودعوا إلى وضع ستراتيجية تمكن من خلالها السيطرة على معدلات الخصوبة.

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