التنسيقي يروج لتدخل بريطاني في تشكيل الحكومة وينتظر طهران لإقناع الصدر

بغداد/ تميم الحسن

انتهت حلول الإطار التنسيقي الشيعي في المشاركة بالحكومة مع قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اغلاق باب المفاوضات للمرة الثانية في غضون شهرين.

وتنتظر خصوم “الصدر”، اشبه بـ”المعجزة” في تحريك الازمة مرة اخرى من بينها عودة “العطار” الى اللعبة، وهو الوصف الذي يستخدمه زعيم التيار في الاشارة الى التدخل الايراني.

وإذا فشلت المحاولة الاخيرة المفترضة، فان على “الاطاريين” تجرع أحد المرين: اما القبول بفوز مشروع الاغلبية، او استمرار حكومة مصطفى الكاظمي.

وأصدر زعيم التيار الصدري بعد يوم من “اعتكافه” مفاوضات تشكيل الحكومة، اوامر مشددة لأعضاء الكتلة بعدم التصريح.

وذكر إعلام التيار، في بيان السبت الماضي، انه بناء على تغريدة الصدر، فقد تقرر ان يكون شهر رمضان “صمت اعلامي” للمتحدثين باسم التيار الصدري.

ودخلت أمس، “مهلة الصدر” يومها الاول، والتي حددت بنحو 40 يوماً تبدأ من اول شهر رمضان، الى نهاية عطلة العيد.

ومنح زعيم التيار الصدري، خصومه الضوء الاخضر للمضي بتشكيل الحكومة، مع التزام تياره “الحياد” الكامل وعدم التدخل “لا ايجابا او لاسلباً”.

وكان الصدر قد اغلق في شباط الماضي، باب المفاوضات لأول مرة مع القوى الشيعية، قبل ان يكسر الحظر باتصاله الشهير مع “المالكي” الشهر الماضي.

وتشير تسريبات من الكواليس ان انسحاب زعيم التيار الصدري “المؤقت” من تشكيل الحكومة، جاء لغلق الطريق امام “الإطار التنسيقي”.

وافادت التسريبات لـ(المدى) ان “الصدر كان يعلم بوجود محاولة من خصومه للظهور بصفة المنتصر بعد جلسة الاربعاء الاخيرة”.

وفشل “انقاذ وطن”، وهو التحالف الذي يضم الصدريين وجزءا من السنة والحزب الديمقراطي الكردستاني، في جلسة البرلمان الاخيرة من تحقيق نصاب اختيار رئيس الجمهورية.

والمح “التنسيقي” عقب اعلانه مبكراً فشل الجلسة قبل ان تبدأ بساعات، بانه يستعد لطرح مبادرة جديدة.

وكانت المبادرة، مخيبة للآمال بحسب مراقبين، حيث لم تحمل اية حلول جديدة، واعادة نفس الشروط السابقة في تشكيل كتلة شيعية كبيرة بالتحالف مع “الصدر”.

وبحسب مصادر مقربة من “الاطاريين” فان خصوم التحالف الثلاثي “باتوا مقيدي الايدي”، خصوصاً بعد اعلان شركاء الصدر، التزامهم بالتحالف مع الاخير.

وتؤكد المصادر لـ(المدى) والتي فضلت عدم الكشف عن اسمائها، بان الإطار التنسيقي “صار متأكدا بان التيار الصدري سوف يستخدم ذات الاسلوب حتى بعد انقضاء مهلة الـ40 يوماً”.

بريطانيا تشارك بالحكومة!

ويروج “التنسيقي” بان مواقف زعيم التيار الصدري “المتصلبة” تجاه القوى الشيعية، تأتي بـ”دفع خارجي” وخاصة من بريطانيا.

ويعتمد “الاطاريون” في تفسير ذلك، على دفع جعفر الصدر، ابن عم الصدر والسفير العراقي في لندن، الى رئاسة الحكومة.

وكان رئيس تحالف “الفتح” الأمين العام لمنظمة “بدر” هادي العامري، اتهم يوم السبت، بريطانيا بالتدخل في الشأن السياسي العراقي، وفقا لمعلومات قال إنه تحصل عليها من مخابرات أجنبية.

جاء ذلك خلال استقباله سفير المملكة المتحدة لدى العراق “مارك باريسون ريتشاردسون” في مكتب العامري ببغداد.

ونقل المكتب الإعلامي عن العامري خلال اللقاء قوله، إن الاخير أبلغ السفير البريطاني بان لديه “معلومات من جهات مخابراتية اجنبية تؤكد تدخلكم المستمر في الوضع السياسي”.

وأوضح العامري بحسب ما نقله مكتبه: “نسعى الى تفاهم شيعي – شيعي وبالتأكيد سيؤدي ذلك الى تفاهم كردي – كردي وينهي الانقسام الحاصل في البيت الكردي”.

وشدد زعيم الفتح على أن “الإطار لن يتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر التي تحفظ حق المكون الشيعي في الحكومة والاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء”.

وعلى الرغم من ان “التنسيقي” يرفض التدخل البريطاني، لكنه بالمقابل ينتظر تدخلا ايرانيا جديدا لإقناع زعيم التيار الصدري بـ “الحفاظ على الوحدة الشيعية”، بحسب زعمه.

وكانت 3 محاولات سابقة على الاقل، لشخصيات ايرانية رفيعة، قد فشلت خلال الاشهر الماضية في ثني “الصدر” عن مشروع الاغلبية.

وتؤكد المصادر المقربة من “التنسيقي”، ان الاخير “لم يعد له حلول سوى ان ينتظر نجاح الاتفاق النووي مع إيران”.

ويعتقد “الاطاريون” ان انتهاء الاتفاق لصالح طهران “سوف يفشل المخطط البريطاني في العراق”، بحسب قولهم.

وحتى ذلك الحين، يحاول الإطار التنسيقي، اعطاء صورة الى الشارع بانه مستمر بالتفاوض مع “الصدر”، كما قال عباس الزاملي، النائب عن بدر.

واضاف الزاملي في لقاء متلفز ان “الإطار التنسيقي مستمر في المفاوضات والمهم تحديد الكتلة الأكثر عددا شيعياً”.

كما كان نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، قد زار الكتلة المسيحية (بابليون) التي شاركت في جلسة السبت الماضية، وتملك 4 مقاعد.

واعتبرت المصادر ان تلك التحركات “غير مجدية”، وان الإطار التنسيقي ليس امامه سوى الاستمرار بتعطيل الجلسات المقبلة.

واضافت المصادر: “إذا استمر إصرار الصدر فان الخيار الاخر غير الثلث المعطل هو القبول باستمرار حكومة الكاظمي، وهو مرفوض من بعض أطراف الإطار”.

وزعم الإطار التنسيقي في جلسة الاربعاء الاخيرة، بان المقاطعين وصلوا الى نحو 135 مقعداً، فيما لم يحدد اي من طرفي الخصومة ارقام مؤيده بالتحديد.

ويعتبر احمد الياسري، وهو باحث في الشأن السياسي، انه رغم الانسداد السياسي، الا ان “المقاطعة” وسلوك الإطار التنسيقي، جاء بـ “إيجابيات”.

الياسري يقول لـ(المدى) انها “المرة الاولى التي يفرز فيها البرلمان طرفين، مؤيد ومعارض، ولاول مرة نعرف حجم الكتلة الاكبر بشكل واضح”.

واضاف الباحث: “كما انها المرة الاولى التي سقطت الاتهامات عن القوى السنية والكردية المتحالفة مع الصدر والتي اتهمت دائما بمساندة داعش وبالانفصالية”.

وبين الياسري ان “ما ظهر هو العكس، ان هذه القوى هي أكثر وطنية وتحالفت بشكل سريع وحصلت على تأييد من الشارع”.

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