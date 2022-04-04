الصحة: نسبة متلقي جرعتي لقاح كورونا لم تتجاوز 17‌%

بغداد/ حسين حاتم

ذكرت وزارة الصحة، أمس الاحد، أن نسبة متلقي الجرعتين من لقاح كورونا في العراق بلغت 17‌% فقط، مؤكدة أن خطر الفايروس ما زال مستمراً حتى مع تجاوز الموجة الرابعة.

وقالت عضو الفريق الإعلامي ربى فلاح إن “استقرار الموقف الوبائي بأقل من ألف اصابة يومياً، يدل على الخروج من ذروة الموجة الرابعة”.

واضافت فلاح، في حديث إلى (المدى)، أن “انخفاض اعداد الاصابات اليومية لجائحة كورونا لا يعني انتهاء الخطورة”، مؤكدة ان “خطر الفايروس ما زال موجودا”.

وأشارت، الى، ان “نسبة الملقحين بالجرعة الاولى بلغت أكثر من 25‌%، اما نسبة الملقحين بالجرعة الثانية بلغت أكثر من 17‌%”، لافتة الى أن “النسب لا تزال دون المستوى المطلوب”.

ولفت، أن “الموجة الاخيرة هي موجة غير الملقحين، إذ ان الحصيلة الاكبر من الاصابات هي لفئة غير الملقحين ضد الفايروس”، داعية الى “اخذ اللقاحات المضادة للفايروس بجميع انواعها”، مؤكدة انها “آمنة وفعالة”.

من جانبه، أفاد عميد المعهد الامريكي للدراسات البايولوجية حيدر معتز محي في حديث إلى (المدى)، بأن “المتغيرات الاخيرة التي طرأت على فايروس كورونا لم تكن ذات خطورة كبيرة كالتي قبلها”، مبينا ان “متحور اوميكرون كان ضعيفا واعراضه واضحة وهي شبيهه بالانفلاونزا الاعتيادية”.

واضاف محي، ان “الموقف الوبائي ما زال يمثل خطورة رغم انخفاض الاصابات، نتيجة عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية وعدم وصول نسب التلقيح الى المستوى المطلوب”.

ولفت، إلى أن “العراق غير مستبعد من الدخول بمتحورات وموجات جديدة قد تكون أشد خطورة”.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل أكثر من 100 اصابة يومية بفايروس كورونا.

وذكرت الوزارة، في بيان تابعته (المدى) أنها “سجلت 134 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وتماثل 708 أشخاص للشفاء”.

وأضاف البيان، أن “الوفيات الجديدة بكورونا بلغت 3 حالات في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 9744 شخصاً”.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قد قررت تقليص إجراءات الحد من تفشي فايروس “كورونا”، بإعادة الدوام في جامعات البلاد، وإلغاء المطالبة بإظهار فحص سلبي للوافدين والمغادرين.

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