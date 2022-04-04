القوات العسكرية تغلق ثغرات خطيرة بين نينوى وصلاح الدين والأنبار

بغداد/ فراس عدنان

أكدت قيادة العمليات المشتركة، ان القطعات البرية أغلقت ثغرات أمنية بين محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار، لافتة إلى أن تنظيم داعش الإرهابي استغل تلك المناطق بجمع قواه وتهيئة سيارة مفخخة وأنفاقا ومضافات استعداداً لتنفيذ هجمات ضد المدنيين.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات تحسين الخفاجي، إن “(الإرادة الصلبة) التي انطلقت الأسبوع الماضي، تعد واحدة من العمليات المهمة للقوات الأمنية العراقية والغاية منها تأمين موقف أمني لكل العراقيين”.

وتابع الخفاجي، أن “تلك العملية الأمنية جاءت على مساحة واسعة، اشتركت فيها قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات نينوى إضافة إلى قيادة عمليات الجزيرة”.

وأشار، إلى ان “المنطقة التي جرت فيها العملية تمتاز بالوعورة إضافة إلى وجود الصحراء ما يصعب تحرك القطعات العسكرية التي لم تصل إليها بسبب هذه المشكلات الجغرافية”.

ولفت الخفاجي، إلى أن “حدود قواطع العمليات لتلك المناطق لم تكن ملامسة لبعضها، لذلك حاول تنظيم داعش الإرهابي أن يستغل تلك المناطق من خلال تكثيف تواجده في الثغرات”.

ونوه، إلى أن “القوات الأمنية تفاجأت باستعدادات الإرهابيين وحيث بدأوا بتجميع عجلاتهم المفخخة وحفر أنفاق وإنشاء المضافات، استعداداً لمرحلة جديدة من الهجمات”.

وأوضح الخفاجي، أن “المعلومات التي تحصلنا عليها من اجهزتنا ومصادرنا الاستخبارية تم تحويلها إلى ضربات جوية تستهدف تلك المواقع، وقد أدت تلك الضربات إلى قتل عدد من الإرهابيين”.

وبين، أن “القطعات البرية تحركت إلى تلك المواقع بعد استهدافها، وقد وجدت تلك التحضيرات التي كان يهيئ لها تنظيم داعش الإرهابي”.

وذكر الخفاجي، ان “عملية الإرادة الصلبة قد سبقها تحليل للمعلومات التي حصلنا عليها، واستطلاع جوي وهذه الإجراءات ساعدتنا في التأكد من وجود مفارز إرهابية تتنقل شمال صلاح الدين وبالتحديد شمال وادي الثرثار، وشمال شرقي وشمال غربي منطقة الجزيرة”.

وتحدث، عن “نتائج كبيرة حققتها العملية، بسبب قاعدة المعلومات التي حصلنا عليها من مصادرنا”، مبيناً أن “تنظيم داعش الارهابي اعتاد على تلقي ضربات قوية جداً من قواتنا التي تمكنت من اختراقه وحصلت على قاعدة بياناته، والخطط التي يريد تنفيذها”.

ومض الخفاجي، إلى أن “سلاح الجو خلال شهرين تمكن من قتل 60 ارهابياً في شهرين، وهذا يؤكد أن معلوماتنا الاستخبارية كانت دقيقة للغاية”.

من جانبه، ذكر الخبير الأمني أحمد الشريفي، أن “لجوء تنظيم داعش إلى الاستعداد والتهيئة أمر طبيعي جداً لاسيما بعد الخسائر التي تعرض لها مؤخراً وانتهت إلى مقتل زعيمه عبد الله قرداش داخل الأراضي السورية”.

وتابع الشريفي، أن “القيادة الجديدة للتنظيم تبحث عن فرصة لإثبات وجودها، من خلال خطط قد تكون جديدة وإعادة ترتيب الأوراق ومن ثم الانطلاق بهجمات تستهدف المدنيين والعسكريين”.

وبين، أن “التنظيم الإرهابي لن يستطيع مرة أخرى أن يفرض سيطرته على الأرض، وذلك لاسباب عديدة أبرزها رفض المجتمع له، فضلاً عن القدرة الكبيرة التي أصبحت تتمتع بها القوات الأمنية في مواجهته”.

وانتهى الشريفي، إلى أن “الوضع حالياً قد تغير عمّا كان عليه في عام 2014، وقواتنا أثبتت نجاحات كبيرة سواء على صعيد المعلومة الاستخبارية والجهد الفني فضلاً عن الضربات الجوية الدقيقة التي أدت إلى قتل كبار الإرهابيين في مناطق كانت توصف بأنها رخوة تعاني القوات البرية فيها صعوبة كبيرة بالتحرك”.

وقدّ اسفرت النتيجة النهائية لعملية الإرادة الصلبة بحسب بيان رسمي، عن “تدمير 19 وكراً للإرهابيين و6 أنفاق والعثور على 3 عجلات مفخخة و3 أخرى متروكة و5 منازل مفخخة و25 عبوة ناسفة و250 صاعقا ومعمل تفخيخ و٧ قداحات تفجير، كما تم ضبط ترسانة أسلحة شملت، بندقيتين ومخزني بندقية و4 صواريخ نوع كاتيوشا وقاذف RBG7 وكدسين للعتاد و12 كيلوغراما من مادة C4 و30 مقذوفا حربيا وعتادا مختلفا ومخلفات حربية قديمة ومواد طبية مختلفة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط