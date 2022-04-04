الكورد الفيلية كورد أُصلاء أكثر منكم

الاحزاب الكوردستانية والمنتمين والمطبلين لهم جميعهم يتحدثون ويتهمون وينزعجون من الكورد الفيلية عندما يذكرون انهم شيعة ، ويكتبون المقالات تلو المقالات ويتحدثون عن الانتماءات وابتعاد الكورد الفيلية عن القومية وحتى في فترة الانتخابات يُتَهَمون بان اصواتهم تذهب للاحزاب الشيعية في الوقت الذي لا توجد اي دلائل على ذلك ، وآن كان هنالك من يصوت لمرشح عربي فهذا من حقه الدستوري والديمقراطية تسمح له ذلك ، وليعلم هؤلاء انه في الانتخابات الاخيرة صوت للكورد من الاخوة العرب ولم يعيبهم أو ينتقدهم أحد .

بعيداً عن هذه الافكار السخيفة التي يحملها البعض حول الكورد الفيلية اقول اين انتم جميعاً احزاب واعضاء وكتاب ومطبلين من مسألة رفات شهداء شباب الكورد الفيلية ، وهم أكثر من عشرين الف شهيد ، وصلت وقاحتكم وعجنهيتكم الى هذا الحد بأن تجلدوا المظلوم وتساندوا الظالم .

اقولها لكم جميعاً وبكل فخر أن الكورد الفيليين من كان من المؤسسين للاحزاب الكوردية الكبيرة وهم من كانوا يقدمون المساعدات والشهداء على جبال كوردستان الشامخة والفرع الخامس اكبر دليل على ذلك وكانوا امام فوهات مدافع النظام الصدامي الفاشي في الوقت نفسه كان هنالك اكثر من 250 الف جحش من العشائر الكوردستانية تقتل وتشرد الكورد وعلى ايديهم والجيش العفلقي دمرت اكثر من خمسة الاف قرية كوردية واستشهد مئات الالاف من الكورد.

وتم تهجير الكورد الفيليين وكان هنالك من الكوردستانيين الجحوش يسرقون من الكورد الفيلية ما كانوا يحملونه ويسلمونهم للحكومة المركزية ويتم إعدامهم ، وفي الوقت نفسه لم نقرأ او نسمع أي تنديد أو استنكار من الاحزاب الكوردستانية لعملية تهجير وتغييب شباب الكورد الفيلية ، وفي نفس الوقت الذي كان الكورد الفيلية في ايران يقدمون المساعدات تلو المساعدات للأحزاب الكوردستانية ويرسلون ابناءهم ليقاتلوا ضد النظام الصدامي الفاشي ، ولم يقول لهم أحد لماذا انتم شيعة ؟

وبعد كل هذا تحاسبونهم على انهم شيعة ، الا توجد في كوردستان العراق احزاب اسلامية سنية ومنها سلفية ووهابية متشددة ، الا يوجد الان في كوردستان العراق من الجحوش ( كما كان يسمونهم الفرسان ) في كوردستان العراق ولا يحاسبهم احد ، الا يوجد الان في كوردستان العراق اكثر من مليون عربي والكثير منهم كانوا من البعثيين ( ولا يزالون ينتمون لهذا الحزب الفاشي ) الذين قتلوا من الشعب الكوردي الكثير ، ولا احد منكم يتحدث عن ذلك ، أين مطبليكم ؟ لماذا لا يتحدثون عن هؤلاء ، لماذا لا تحاسبونهم على جرائمهم .

للكورد الفيليين تاريخ مشرف واياديهم ليست ملطخة بدماء العراقيين عامة والكورد خاصة .

حاسبوا جحوشكم ولا تقتربوا من الكورد الفيليين ، ثقفوا اعضاءكم ومؤيدكم بالندوات والكراسات الحزبية عسى ولعل يفهم هؤلاء من هو الكوردي الفيلي .

واخيراً أقولها لكم جميعا وبكل فخر ، ان الكورد الفيليين كورد اصلاء اكثر منكم ولهم حضارة وتاريخ مشرف وعريق ، وتعلموا وافهموا وادرسوا التاريخ جيداً البعيد منه القريب .

بقلم

جلال باقر

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