المالية النيابية: لا نيّة في استبدال البطاقة التموينية بمبالغ نقدية

أفادت اللجنة المالية في مجلس النواب بعدم وجود نية لاستبدال مفردات البطاقة التموينية بمبالغ توزع إلى المواطنين، مشيرة إلى أن مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي سوف يستهدف أربع قضايا مهمة تتعلق بتوفير تخصيصات لتعزيز الإنتاج النفطي وتوفير خزين غذائي لستة أشهر فضلاً عن دعم قطاعي الكهرباء والزراعة.

وقال عضو اللجنة النائب مشعان الجبوري، إن “البرلمان بدأ فعلياً بإجراء التعديلات على مشروع قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والتنمية، وهذه التغييرات تشمل العنوان برفع مفردة التنمية لعدم الحاجة إليها”. وأضاف الجبوري، أن “اللجنة المالية تسعى لجعل القانون يعالج أربعة قضايا فقط، ولا يتطرق إلى جوانب تتعلق بالتنمية كما جاء في المشروع الذي أرسلته الحكومة”. وأشار، إلى أن “القانون يعالج أولاً توفّر الأموال لزيادة استخراج النفط وتصديره، وثانياً لتوفير الوقود ومستلزمات الكهرباء بما يجعل الصيف الحالي يمر على العراقيين بظروف أفضل عما كانت عليه في السابق، وثالثاً لتوفير خزين غذائي يكفي لستة أشهر، ورابعاً يتعلق بدفع ديون الفلاحين وإيجاد آليات لدعم القطاع الزراعي المنتج”.

وشدد الجبوري، على أن “مجلس الوزراء والبرلمان ليست لديهما نيّة لاستبدال مفردات البطاقة التموينية بمبالغ مالية”. وتابع، أن “رأيا تم طرحه خلال النقاشات بين اللجنة المالية ووزير المالية علي عبد الأمير علاوي، بان جزءا من الفائض الذي نتج عن ارتفاع أسعار النفط يتم توزيعه على شكل نقود إلى المواطنين”. ونوه الجبوري، إلى ان “مجلس النواب يتجه إلى مضاعفة الأموال المخصصة للفرد شهرياً من خلال مفردات البطاقة التموينية”.

وأكد، أن “الموقف لغاية الوقت الحالي لم يسفر عن التوصل إلى آلية يتم بموجبها توزيع الفائض على شكل مبالغ مالية؛ لأننا نريد أن نبحث عن قنوات آمنة تضمن عدالة التوزيع وحتمية وصول تلك المبالغ”.

ومضى الجبوري، إلى “التوجه لابتكار مساعدات من شأنها أن تطوّر القطاع الزراعي ونذهب باتجاه إيصال مساعدات إلى الفلاحين لدعم المنتوج المحلي، إضافة إلى استهداف ذوي الاحتياجات الخاصة خصوصاً الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً بتحسين رواتبهم في الرعاية الاجتماعية”.

إلى ذلك، أفاد عضو اللجنة الآخر النائب ناظم الشبلي، بان “البرلمان مستمر في مناقشة المشروع لأهميته، في ظل المشكلات العالمية التي يمكن لها أن تؤثر سلبياً على الأمن الغذائي في العراق”.

وتابع الشبلي، أن “البرلمان بعيداً عن الصراعات السياسية قد أنجز القراءة الأولى للقانون وسوف نعمل على اجراء التعديلات التي تتناسب مع الغرض من تشريعه وبؤمل اقراره في أقرب فرصة ممكنة”. وشدد، على “ضرورة ابعاد الخلافات السياسية عن القانون، وعدم ربطه بعملية انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء”.

وانتهى الشبلي، إلى أن “القضية الرئيسة التي سوف يستهدفها القانون، موضوع الملف الزراعي ودعم الفلاحين وتسديد مستحقاتهم”.

ويدعو الخبير الاقتصادي صفوان قصي إلى “استبدال اسم قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي إلى قانون الموازنة الاستثنائية”.

وذكر قصي، أن “مبرّرات تشريع القانون هو لتأخر إقرار قانون الموازنة وارتفاع الأسعار في الأسواق، حيث جاءت الحاجة لتمويل قضايا ارتفعت أسعارها لاسيما على صعيد الامن الغذائي”. وانتقد، المشرع الحكومة لعدم “تضمينه أولويات يتم العمل عليها، بأن يكون هناك الأمن الغذائي في الصدارة وبعد تمويله بالشكل الكامل يتم الانتقال إلى مجال آخر بحسب الأهمية”. وكانت اللجنة المالية قد ضيفت عدداً من الوزراء خلال المدة الماضية وناقشت معهم مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، واستمعت إلى الآراء التي تقدم بها النواب بهدف اجراء بعض التعديلات على المسودة المقدمة من مجلس الوزراء.

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