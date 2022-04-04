النائب علي شداد الفارس : قوى في الاطار التنسيقي لا تمانع من الذهاب الى المعارضة لكنها تشترط تشكيل الحكومة وفق الاطر القانونية

كشف النائب “علي شداد الفارس” عن وجود جهات عديدة في الاطار التنسيقي لا ترغب بالمشاركة في الحكومة القادمة وأنها ستلجأ الى خيار المعارضة التقويمية لكنها حريصة في ذات الوقت على اتباع السياقات الدستورية في تشكيل الكتلة النيابية الاكثر عددا باعتبارها حقا مشروعا للمكون الاكبر في البلد وهذا سيعطي اطمئنانا كبيرا لسير العملية السياسية” .

وقال “الفارس” إن “الاطار التنسيقي مصرٌ على اهمية التفاهم مع الكتلة الصدرية للشروع بتشكيل الكتلة النيابية الاكثر عددا ، ومن ثم يصار الى تسمية الشخصيات المرشحة لتولي المناصب الحكومية من بينهم رئيس الوزراء” .

ولفت “الفارس” الى ان “العديد من الجهات السياسية في داخل الإطار التنسيقي ابدت رغبتها بعدم المشاركة في الحكومة القادمة مهما كان شكلها السياسي” ، لافتا الى ان “العمل داخل مجلس النواب وتفعيل الدورين الرقابي والتشريعي لا يقل أهمية عن العمل التنفيذي” .

وأشار “الفارس” الى ان “الاطار التنسيقي المح في جميع مبادراته إلى انه مهتمٌ بتشكيل الكتلة النيابية الاكبر قبل الشروع بأي خطوة سياسية اخرى ، وانه لا يمانع من تشكيل الحكومة وفق الاستحقاقات الانتخابية لكنها يجب أن لا تتخطى الأطر القانونية المتفق عليها” .

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