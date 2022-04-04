بعد 21 عاماً:

عدنان الصائغ

شاعرٌ قَذَفَ عام 2001 جواربَهُ إلى السماء تضامناً مع مَنْ لا يملكون الأحذية. فيُمنع من المشاركة في مهرجان شعري هذا العام 2022.

وصلت للشاعر العراقي المقيم في لندن عدنان الصائغ دعوة من (مهرجان بيت الشعر العالمي الثالث) للفترة من 2022/5/28 ولغاية 2022/6/1، في مدينة إربد الأردنية (عاصمة الثقافة العربية للعام 2022) – كما مثبت في الدعوة!.

وبعد اسبوع أبلغه رئيس المهرجان باسمه واسم لجنته بإلغاء تلك الدعوة. والسبب هو هذا المقطع أدنان، من قصيدة للصائغ منشورة قبل 21 عاماً في ديوانه “تأبط منفى” الصادر عام 2001، رأوا فيها تطاولاً على الذات الإلهية!

المقطع من قصيدة (أوراق من سيرة تأبّطَ منفى) – ديوان “تأبطَّ منفى” 2001:

(سأقذفُ جواربي إلى السماءِ،

تضامناً مع مَنْ لا يملكون الأحذيةَ.

وأمشي حافياً،

ألامسُ وحولَ الشوارعِ بباطنِ قدميَّ،

محدّقاً في وجُوهِ المتخمين وراءَ زجاجِ مكاتبهم.

آه .. لو كانتِ الأمعاءُ البشريةُ من زجاجٍ،

لرأينا كمْ سرقوا من رغيفنا.

أيّها الربُّ….).

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